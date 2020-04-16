Virüs geldi, silahlar sustu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Virüs geldi, silahlar sustu - Son Dakika

Virüs geldi, silahlar sustu

7 saat önce

Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de silahlı saldırı ölümleri sokağa çıkılmamasından dolayı yıllık yüzde 90 azaldı.

Virüs geldi, silahlar sustu, System.String[]

Koronavirüsün merkezi haline gelen ABD'de silahlı saldırı ölümleri sokağa çıkılmamasından dolayı yıllık yüzde 90 azaldı. 2019 yılında ateşli silah kullanımı nedeniyle 38 bin 800, gripten ötürü de 80 bin civarında can kaybı yaşanan ülkede, 21 Ocak'tan bugüne korona kaynaklı ölüm sayısı 30 bini aştı.


Covid-19 salgınının en etkili olduğu ülkeler listesinde ilk sırada bulunan ABD'de bilanço her geçen gün artıyor. Son verilere göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı 631 bin 111'e yükselirken 30 bin 884 can kaybı yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla başlatılan 'sosyal mesafe' tavsiyeleri 30 Nisan'a kadar geçerli. Resmi olarak sokağa çıkma yasağının uygulanmadığı ülkede, 33 eyalette kısmi olarak evden çıkmama tavsiyeleri devreye alındı.


Eyalet sakinlerinin tavsiyelere uymasıyla sokaklar ve caddeler boş kaldı. 50 ABD eyaletinin 49'unda, Columbia Bölgesinde, Guam'da, Porto Riko'da ve Virjin Adaları'nda vaka görüldüğü doğrulandı. 15 Mart itibarıyla teyit edilmiş vakası olmayan tek eyalet Batı Virginia olurken Amerikan Samoası ve Kuzey Mariana Adaları'nda teyit edilmiş vakası bulunmuyor.


Bir yılda 3,1 milyon kişi ölüyor


Vaka ve ölüm sayısı ile Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) merkez üssü konumuna gelen ABD'de 2019 yılında 3,1 milyon kişi öldü. Ölüm oranının 1000 kişide 9 olduğu 329 milyon nüfuslu ülkede geçtiğimiz yıl ateşli silah kullanımı nedeniyle 38 bin 800, gripten ötürü de 80 bin civarında can kaybı yaşandı. Halk sokağa çıkılmaması yönündeki tavsiyeleri uyguluyor. Yollar boş kalınca silahlanmanın serbest olduğu ABD'de ateşli silah sesi de kesildi. ABD'de korona gelince, silahlı saldırı ölümleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 azalırken, son 2 ayda grip ve korona ölümleri ön plana çıktı.


Günde 552 kişi koronavirüsten öldü


Başkan Trump'ın 'Çin virüsü' olarak nitelendirdiği yeni tip koronavirüs, 20 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip ABD'ye parasal ve can kaybı açısından hasar veriyor. Ülkede ilk kesinleşmiş koronavirüs vakası 21 Ocak tarihinde açıklandı. O tarihten bu tarafa 56 günde günlük ortalama 552 kişi koronavirüs nedeniyle öldü.


16 milyon kişi işsiz kaldı


ABD Başkanı Donald Trump ülkede iş yerlerinin kapanması ile geçtiğimiz ay 16 milyon insanın işini kaybetmesine neden olan sosyal mesafe kurallarını gevşetmek konusuna olumlu bakıyor, ancak eyaletlerin ya da yerleşiklerin sosyal mesafe kurallarını genişletmek konusundaki hamleyi uygulayıp uygulamayacakları kesinleşmedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:43 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi vuruldu Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 18:45:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüs geldi, silahlar sustu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]