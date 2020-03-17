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Virüs, hijyen yatırımlarını hareketlendirdi
50 dakika önce
Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar, talebi karşılamak için maske ve hijyen ürünler için yatırım projeleri başlatmış gözüküyor.
Koronavirüs salgını nedeniyle yatırımcılar, talebi karşılamak için maske ve hijyen ürünler için yatırım projeleri başlatmış gözüküyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:03
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