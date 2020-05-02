Virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden görüntülendi - Son Dakika
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Virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden görüntülendi

6 saat önce

İstanbul Sancaktepe'de Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan korona virüs hastalarının Hastaneye geldiği ilk andan itibaren taburcu olma aşamasına kadar olan süreci İHA kameraları tarafından görüntülendi.

Virüs ile mücadelede en başarılı hastanelerinden biri ilk defa içeriden görüntülendi, System.String[]

İstanbul Sancaktepe'de Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan korona virüs hastalarının Hastaneye geldiği ilk andan itibaren taburcu olma aşamasına kadar olan süreci İHA kameraları tarafından görüntülendi. Virüs ile mücadelede en ön safta yer alan sağlıkçılar, pandemi servislerinde virüslü hastalara yönelik çalışmaları ilk defa yakında böyle görüntülendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı. Her gün çok sayıda kişi korona virüs nedeniyle hastanelere başvuruyor. O hastanelerin başında ise, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi geliyor. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi korona virüs tedavisinde önemli başarılara imza atıyor. Bu başarıların arkasında ise sağlık savaşçıları yer alıyor. Yoğun bakım ve entübe hastalarıyla ilgilenen sağlık çalışanları zor şartlar altında, fedakarca mücadele ediyor. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlıkçılar, en büyük risk grubunda bulunuyor ve bazıları 1 aydır ailesini görmeden Korona virüs ile mücadelede en ön saflarda yer alıyor.

İstanbul'da korona virüs ile mücadele kapsamında en başarılı hastaneler arasında yer alan Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs şüphesi ile hastaneye gelen hastaların test aşamalarından tedavi aşamasının sonuna kadar olan süreç yakından görüntülendi. Kovid 19 şüphesi ile hastaneye başvuran ve aynı zamanda 112 sağlık ekiplerince özel kıyafetli tulumlar ile Hastaneye getirilen hastalar büyük bir titizlikle test aşamasından geçiriliyor. Hastanın sağlık durumuna göre kalıcı bir hastalığı varsa Korona virüslü hastalar için oluşturulan özel servislerde tek kişilik odalarda tedavileri yapılıyor. Ayrıca durumu ağırlaşan hastalar özel oluşturulan yoğun bakım ünitelerine alınarak solunum cihazları eşliğinde tedavileri devam ediyor.

Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Ataştırma Hastanesi Baş hekimi Doçent Doktor Nurettin Yiyit tedavi sürecini İHA'ya anlattı. Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 2 binadan oluştuğunu belirten Başhekim Nurettin Yiyit, "Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak biz 2 hastaneden oluşuyoruz. Hastanemizin bir tanesi Çekmeköy'de bir diğeri Sancaktepe'de bu 2 hastane ile toplamda 615 yatakla hizmet verdik. Pandeminin başladığı günden bu güne çok yüksek sayıda hizmet verdik, etkili ve hedefe ulaşan bir hizmet anlayışı ile yürüdüğümüzü düşünüyorum" dedi.

"KORONA VİRÜSLÜ HASTALAR İÇİN ÖZEL ALANLAR OLUŞTURDUK"

Başhekim Yiyit konuşmasının devamında "Hastalarımızı genelde acil servisten yada kovid bölümünden yani korona virüslü hastaların başvurduğu bölümden ya da polikliniklerden kabul edebiliyoruz. Kovid bölümümüzü izole ettik ve binamızdan ayırdık. Acil servis bölümünden kabul ettiğimiz hastaları özel izole edilmiş alanlara özel ambulanslarla getiriliyor. Bu alanlarda hastaların tetkiklerini yapıyoruz. Numunelerini alıyoruz burada tomografi dahil tüm tetkikleri yapılıyor. Aynı zamanda 24 saat enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının kontrol ettiği bir sistem kurduk. Bunun yanı sıra hastaların 24 saat radyoloji tetkiklerinin yapılabileceği ve radyoloji uzmanları tarafından kontrol edilebileceği bir sistem kurduk. Hastanın endikasyonu varsa biz genellikle Akciğerleri etkilenen hastaları yatırıyoruz. Bir kısım hastaları da evinde tedavi edilebilecek hastaları ilaçlarını vererek evlerinde tedavi ediyoruz" diye konuştu.

"HASTALARIMIZ İÇİN 16 ADET ÖZEL POLİKLİNİK KURDUK"

Korona virüsüne karşı 16 adet poliklinik kurduklarını ifade eden Başhekim Yiyit, "Korona virüsüne karşı 2 hastane binasında özel alanlar oluşturduklarını ifade eden Başhekim Nurettin Yiyit, "Yatırdığımız hastalarda 2 hastanede toplam 16 kovid polikliniği kurduk. Hastalığı ağır olmayan hastaları Çekmeköydeki binamıza aldık ama ek hastalığı olanlar için özelleşmiş kovid klinikleri kurduk örneğin nüroloji kovid, kadın doğum kovid gibi hastanın ek hastalığı hangi alanda ise uzman doktorlardan oluşan o bölüme yönlendiriyoruz. Her kliniğimizin günlük takibini yapan bir göğüs hastalıkları ve bir dahiliye uzmanı bulunmakta ve raporlarını tutuyor çalışmalarını yapıyor. Ayrıca her kliniğe bir akademisyen atadık ve kurulları düzenli yapılıyor. Özelleşmiş alt grup disiplin kurullarımız var. Erken ve ileri tedavileri Bakanlığımızın rehberlerimize uyum sağlıyoruz" dedi.

"HASTALARIMIZI YOĞUN BAKIMA VERMEDEN TEDAVİ ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Hastaları yoğun bakıma vermeden tedavi etmeye çalıştıklarını belirten Başhekim Yiyit, "Hastanemizin ilk günden gelen tecrübesi mümkün olduğunca hastalarımızı yoğun bakıma vermemek, veriyor isek de entübe etmemek ve oksijen seviyesini yüksek tutarak iyileşme sürecine geçmek istiyoruz. Bunun doğrultusu olarak da yoğun bakıma çok hasta vermedik ama yoğun bakım odalarımız tek kişilik izole odalardan oluşan negatif basınçları olan toplamda 76 adet yoğun bakım yatağımız var" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ DESTANSI BİR MÜCADELE VERİYOR. ÖLÜM ORANIMIZ % 1'İN ALTINDA

Başhekim Yiyit konuşmasının devamında "Pendeminin başladığı günden bu güne kadar. 57 bin başvuru aldık. İlk değerlendirmemiz doğrultusunda 11 bin korona virüs şüphesi tespit ettiğimiz hastalardan 2 bin civarı hastayı yatarak tedavi ettik. Allah'a şükürler olsun çok başaralı bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Ölüm oranlarımız yüzde birin altında doğru etkili bir yaklaşım ve bakanlığımızın aldığı kararlar doğrultusunda tedavilere erken başlayarak oksijen tedavisi maksimum düzeyde vererekten hastaları yoğun bakıma muhtaç bırakmayacak bir anlayışla ilerledik. Yüzde 1' lik oranla Sağlık Bakanlığımızın verdiği destansı bir mücadele görev alarak katlıda bulunmaktan gurur duyuyoruz" diye sözlerini tamamladı.

(Aykut Zor - Halit Arslan/İHA)

Sancaktepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 03:20 Kaynak: İHA


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