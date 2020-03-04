Virüs, Kapalıçarşı'da trafiği %60 azalttı

Koronavirüs salgını nedeniyle turist sayısı azaldı, dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden olan Kapalıçarşı ticaret hayatında en durgun dönemine girdi.

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Hamaney'den tüm dünyayı korkutan koronavirüs açıklaması: Bazı ülkelerde daha yaygın ama gizliyorlar