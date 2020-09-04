Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı - Son Dakika

Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı

Virüse yakalanmasına rağmen düğünlere katıldı köy karantinaya alındı

HATAY - Hatay'da, balayı için gittiği ilçede virüse yakalandığı anlaşılan yeni gelin, virüslü olmasına rağmen üst üste 2 düğüne katıldı. Olayın anlaşılması üzerine köy karantinaya alındı.

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerine ulaşılamayan ve yeni evlenen genç çift balayı için Hatay'ın Arsuz ilçesine gitti. İddiaya göre, genç kadının Arsuz'daki şikayeti üzerine gittikleri hastanede COVİD-19 virüsüne yakalandığı anlaşıldı. Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Altınözü ilçesine geri döndü. Genç çiftin Kozkalesi Köyü'nde yapılan 2 düğüne de katıldıkları tespit edilince Altınözü İlçe Jandarma Ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı.

Köyün karantina süresinin yapılacak olan sağlık incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.