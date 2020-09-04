Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı - Son Dakika

Virüs kapan yeni gelin, düğünlere katıldı köy karantinaya alındı
Hatay'da balayı için gittiği ilçede korona virüse yakalandığı anlaşılan yeni gelin hastalığa rağmen üst üste iki düğüne gitti.
Hatay'da balayı için gittiği ilçede korona virüse yakalandığı anlaşılan yeni gelin hastalığa rağmen üst üste iki düğüne gitti. Durumun anlaşılması üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında köy karantinaya alındı.
Olay, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerine ulaşılamayan ve yeni evlenen genç çift balayı için Hatay'ın Arsuz ilçesine gitti. İddiaya göre, genç kadının Arsuz'daki şikayeti üzerine gittikleri hastanede COVID-19 virüsüne yakalandığı anlaşıldı. Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Altınözü ilçesine geri döndü. Genç çiftin Kozkalesi köyünde yapılan iki düğüne de katıldıkları tespit edilince Altınözü İlçe Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Köyün karantina süresinin yapılacak olan sağlık incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi.
(İHA)
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