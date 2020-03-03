Koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşındaki çocuğun yere yığıldığı anlar, izleyenleri korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşındaki çocuğun yere yığıldığı anlar, izleyenleri korkuttu - Son Dakika Dünya

Koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşındaki çocuğun yere yığıldığı anlar, izleyenleri korkuttu

32 dakika önce

İran'da çekilen bir video, yürekleri ağza getirdi. Söz konusu görüntülerde 10 yaşlarındaki bir çocuk, sokak ortasında önce kıvrandı ardından da yere yığıldı. Kısa süre sonra olay yerine ambulans gelirken çocuğun koronavirüs taşıdığı düşünülüyor.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sınırımıza dayandı. İran'da ciddi sonuçlar doğuran salgın, çok sayıda kişiyi canından etti. Bölgeden gelen son görüntü ise izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşlarındaki bir çocuk dakikalarca kıvranıyor ardından da bir aracın kaputuna ve daha sonrasında da yere yığılıyor.

Kovid-19 yüzünden dünya genelinde en çok ölümün yaşandığı ülkelerden biri olan İran'dan çarpıcı bir görüntü geldi. Henüz 9-10 yaşında olduğu görülen bir öğrenci Kovid-19 nedeniyle ayakta durmakta zorlanıyor.

ÇOCUĞUN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Önce bir aracın kaputuna uzanan öğrenci yoluna devam etmek istediğinde ise yere kapaklanıyor. Görüntülerin devamında ambulans ve sağlık görevlilerinin geldiği görülüyor. Çocuğun akıbeti ise bilinmiyor.

KOVİD-19, İRAN'DA 66 CAN ALDI

Öte yandan Kovid-19, sınır komşumuz İran için ciddi bir tehdit unsuruna dönüşmüş durumda. Geçtiğimiz gün 12 kişinin hayatını kaybettiği İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Böylece vaka sayısı 1501'e yükseldi.

Koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşındaki çocuğun yere yığıldığı anlar, izleyenleri korkuttu
Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:13 
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YORUMLAR (3)
  • Bu habermi: Sebeb yok sonuç yok. Sadece tahminle insanlatı korkutmak. Kompazisyonda bile giriş, gelişme ve sonuç var. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • .: Eyt 99 öncesi hakkı olanlar yılını dolduran emekli olsun.bunların hakkı elinden alınmış ama daha geç başlayan daha az çalışıp bu insanlardan daha erken emekli oluyor.hak bunun nerede.anayasaya aykırı.işe girişte hakkın neyse odur.kimse ekstra birşey istemiyor. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • katre: çok acı verici.evlad sevgisi bambaşka bişey.İnşaalah kurtulmuştur.çocuk sabidir.on yaşında günahsızdır.Allah ın işine karışılmaz.muhakkak o herşeyi hikmetli yapar.eğer çocuk vefat etse peder ve validesinin ahirette çocukları olarak sevebilecekleri bir masum olur cezai ehliyeti olmadığından İnşallah veyahut anne ve babasına güzel bir şefaatçi olur. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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