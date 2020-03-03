Koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşındaki çocuğun yere yığıldığı anlar, izleyenleri korkuttu

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sınırımıza dayandı. İran'da ciddi sonuçlar doğuran salgın, çok sayıda kişiyi canından etti. Bölgeden gelen son görüntü ise izleyenleri dehşete düşürdü. Görüntülerde koronavirüs taşıdığı düşünülen 10 yaşlarındaki bir çocuk dakikalarca kıvranıyor ardından da bir aracın kaputuna ve daha sonrasında da yere yığılıyor.

Kovid-19 yüzünden dünya genelinde en çok ölümün yaşandığı ülkelerden biri olan İran'dan çarpıcı bir görüntü geldi. Henüz 9-10 yaşında olduğu görülen bir öğrenci Kovid-19 nedeniyle ayakta durmakta zorlanıyor.

ÇOCUĞUN AKIBETİ BİLİNMİYOR

Önce bir aracın kaputuna uzanan öğrenci yoluna devam etmek istediğinde ise yere kapaklanıyor. Görüntülerin devamında ambulans ve sağlık görevlilerinin geldiği görülüyor. Çocuğun akıbeti ise bilinmiyor.

KOVİD-19, İRAN'DA 66 CAN ALDI

Öte yandan Kovid-19, sınır komşumuz İran için ciddi bir tehdit unsuruna dönüşmüş durumda. Geçtiğimiz gün 12 kişinin hayatını kaybettiği İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 66'ya yükseldi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 nedeniyle 523 yeni vaka tespit edildiğini söyledi. Böylece vaka sayısı 1501'e yükseldi.