Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya'da - Son Dakika

Dünya genelinde yeni tip korona virüsten ölenlerin sayısı 200 bini geçti. Virüsün hızlı yayıldığı ingiltere'de de ölü sayısı hızla artarak 20 bini aştı. Dünya genelinde yeni tip corona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti. Hastalık yaklaşık 2 milyon 900 bin kişiye bulaştı. Dünya salgınla mücadele ediyor. Covid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı ABD'de görüldü. ABD'yi İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Almanya, İran ve Çin takip ediyor. Kovid-19 İngiltere'de de çok hızlı yayılıyor. Ülkede, hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 813 artarak 20 bini aştı. Can kaybı sayısının 20 bini geçmesiyle hükümetin belirlediği eşik de aşılmış oldu.İngiliz hükümetinin Baş Bilim Danışmanı Süreç içinde 20 bin veya daha az kişinin ölmesi durumunda iyi bir iş çıkarmış olacaklarını" söylemişti. Ancak hükümetin açıkladığı günlük veriler, sadece hastanede ölümleri kapsadığı için gerçek can kaybının çok daha yüksek olduğu değerlendiriliyor.

(İHA)