Virüs linki göndererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Virüs linki göndererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı

30.06.2022 10:55

Virüs linki göndererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı Mersin'de sosyal medya üzerinde virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Virüs linki göndererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'de sosyal medya üzerinde virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Erdemli ve Toroslar ilçelerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 TL para ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyal ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu.

Jandarma Komutanlığında işlemleri süren şüphelilerin, sosyal medya üzerinden virüs linki göndermek suretiyle çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları ileri sürüldü.

YORUMLAR
500
Dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli yakalandı Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı Kamuda iş bulma vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Virüs linki göndererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 Amerikan Güreş sunucusu kürtaj yasağını eleştirerek dikkat çeken bir itirafta bulundu: Annemin uğradığı tecavüz sonucunda dünyaya geldim
16:19 DSÖ'den Türkiye'de de ortaya çıkan maymun çiçeği virüsüyle ilgili uyarı: Virüsün hedefinde hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar var
15:56 Kavgayı ayırmak isterken öldürülen adamın eşi isyan etti: Benim kızım, yeni dillenen oğlum kime baba diyecek?
15:55 Gaziantep'i 73-72 yenen Fenerbahçe, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
15:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Boris Johnson arasında su sızmıyor! İkilinin şakalaştığı anlar NATO zirvesine damga vurdu
15:27 Atakan Arslan'dan bu akşam yapacak Survivor finaline saatler kala ilgi çeken paylaşım: Bana geçmedi
15:24 Futbolu bırakma konusunda kararsız olan Arda Turan'a 2.Lig ekibi İskenderunspor'dan transfer teklifi
15:20 Toprak Mahsulleri Ofisi'nden son düzenleme: Çiftçiden buğday alım fiyatı 400 TL, arpa alım fiyatı ise 200 TL artırıldı
15:01 Tottenham, Everton'ın Sambacısı Richarlison'u 60 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
14:28 Fener'in başına talih kuşu kondu! Zajc, Pelkas ve Tisserand'a toplamda 13 milyon euroluk teklif geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 16:28:11. #1.13#
SON DAKİKA: Virüs linki göndererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement