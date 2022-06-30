Virüs linki göndererek dolandırıcılık yapan 7 şüpheli yakalandı

MERSİN - Mersin'de sosyal medya üzerinde virüs linki göndererek dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 7 şüpheli, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki çalışmanın ardından Erdemli ve Toroslar ilçelerinde 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 TL para ele geçirilirken, çok sayıda dijital materyal ve dokümana ise incelenmek üzere el konuldu.

Jandarma Komutanlığında işlemleri süren şüphelilerin, sosyal medya üzerinden virüs linki göndermek suretiyle çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştıkları ileri sürüldü.