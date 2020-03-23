Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi - Son Dakika

Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi

6 saat önce

Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi İstanbullular "evde kal" çağrısına uymaya başladı Korona virüs salgınına karşı alınan kapsamında İstanbullular yapılan uyarılara uyarak evlerine kapanmaya başladı.

Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi

İstanbullular "evde kal" çağrısına uymaya başladı

İSTANBUL - Korona virüs salgınına karşı alınan kapsamında İstanbullular yapılan uyarılara uyarak evlerine kapanmaya başladı. Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili de havadan görüntülendi. Görüntü de onlarca tur teknesinin sefer yapmadığı görüldü.

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye'de de tespit edilmesinin ardından tedbirler genişletilerek devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında "evde kalın" uyarılarına uymaya başlayan İstanbullular evlerine kalmaya başladı. Yerli ve yabancı turistlerin en uğrak noktalarından biri olan Bebek sahilinin de, virüs ve kötü hava şartlarının da etkisiyle boşaldığı görüldü. Bebek sahilinin boş hali ise havadan görüntülendi. Çekilen görüntüler de onlarca tur teknesinin sefer yapmadığı görüldü.

Virüs nedeniyle boşalan Bebek sahili havadan görüntülendi

İstanbul, Bebek, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:23 Kaynak: İHA

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