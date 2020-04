Virüs nedeniyle erkenden çıktıkları dağ evlerinde, kendilerini izole ettiler - Son Dakika

İZMİR'de, yaz aylarında Karşıyaka'ya bağlı Yamanlar mevkisindeki dağ evlerinde yaşayan bazı aileler, bu yıl koronavirüs sebebiyle evlerine erken taşındı. Bu kişilerden Ali Kabul (61) ile Ali Atıf Arz (60) sokağa çıkma kısıtlamaları süresince, dört duvar arasında olmak istemediklerini, bu yüzden erkenden dağ evlerine gelip, burada kendilerini izole ettiklerini söyledi.

Kışı kent merkezinde, yaz aylarını ise Karşıyaka'ya bağlı Yamanlar mevkisindeki dağ evlerinde şehrin stresinden uzak şekilde geçiren bazı aileler, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle dağ evlerine erken çıktı. Ormanlık alanda doğayla iç içe olan bahçeli evlerinde kendilerini izole eden aileler, misafirleri de uygun bir dille reddettiklerini söyledi.

Bu kişilerden Ali Kabul, "Biz, okullar kapanıncaya kadar hafta sonları geliyorduk. Okullar kapandıktan sonra da Karşıyaka'dan buraya taşınıyorduk. Fakat bu sene, malum hastalık çıktığından dolayı kendimizi izole etmek için erken geldik. Günlerimiz burada bahçeyle uğraşmakla geçiyor. Araziyi hazırlıyoruz, çapalıyoruz, otları temizliyoruz, bu tür işlerle günümüzü geçiriyoruz. Ramazan da geldi ve bu oruç günlerinde, bahçede çalışarak vaktin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Günlerimiz burada gayet güzel geçiyor. Kendimi şanslı insanlardan addediyorum. Böyle bir yerimiz var Allah'a şükür. Böyle olmasaydı, sokağa çıkma kısıtlamalarında bir eve hapsolacaktık. Ancak şimdi burada, temiz ve açık havada vaktimizi geçiriyoruz ve kısıtlamadan da etkilenmiyoruz bahçelerimiz geniş olduğu için. Biz de burada komşularımızla sosyal mesafe çerçevesinde görüşüyoruz, uzaktan görüşüyoruz. Misafir kabul etmiyoruz" dedi.

'KOMŞULARLA BALKONDAN BALKONA GÖRÜŞÜYORUZ'

Yamanlardaki dağ evlerinde kalan bir diğer kişi Ali Atıf Arz, her sene yaz aylarında çıktıkları dağ evinde çocuklarının, torunlarının gönüllerince eğlendiklerini belirterek, "Bu korona hadisesi çıkınca, buraya bir ay önce geldik. Kış şartları çetindi, ancak herkesin evinde soba var. Herhangi bir sıkıntı çekmiyoruz. Biz zaten her sene yazı burada geçirirdik ama bu sene erken geldiğimiz için herhalde 6 ayı tamamlayacağız diye düşünüyorum. Her ailenin kendine ait bahçesi var ve herkes amatör olarak tarımla da uğraşıyor bahçelerinde. Kazlar, tavuklar ve çeşitli hayvanlar da var. Kendimizi burada izole ettik. Eskiden komşularımızla akşamları hep bir arada bulunurduk, ancak artık öyle bir imkanımız yok. Ancak balkondan balkona görüşüyoruz, sosyal mesafe kuralına riayet ediyoruz" diye konuştu.