Virüs önlemleri kette gösteri ve yürüyüşlere yasak getirdi - Son Dakika

Bolu'da korona virüs salgınının artmasını engellemek amacıyla gösteri ve yürüyüşler 4 Nisan'a kadar yasaklandı.

Bolu'da, korona virüs salgınında artan vaka sayıları sebebiyle gösteri, yürüyüş ve eylemler 4 Nisan tarihine kadar yasaklandı. Bolu Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, yapılacak gösteri ve yürüyüşlerin salgının artmasına neden olacağı belirtilerek, "Açık alanlarda yapılması planlanan, her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, kapalı yer toplantısı, oturma eylemi, basın açıklaması, stant açma, imza kampanyası, protesto eylemi gibi eylem etkinlikler, 4 Nisan saat 12.00'ye kadar yasaklanmıştı" denildi. - BOLU