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Virüs riski nedeniyle dört ülke tarafından geri çevrilen yolcu gemisini Kamboçya kabul etti
6 saat önce
COVID-19 virüsü riski nedeniyle Çin'den gelen yolcu geimisi dört ülke tarafından reddedildikten sonra Kamboçya tarafından kabul edildi. Nihayet Çarşamba günü gemiden çıkabilen yolcuları sırasıyla Japonya, Tayvan, Filipinler ve Tayland geri çevirdi.
COVID-19 virüsü riski nedeniyle Çin'den gelen yolcu gemisi dört ülke tarafından reddedildikten sonra Kamboçya tarafından kabul edildi. Nihayet çarşamba günü gemiden çıkabilen yolcuları sırasıyla Japonya, Tayvan, Filipinler ve Tayland geri çevirdi.
'The Westerdam' adlı geminin operatörü olan Holland America Line yetkilileri 2 bin 200 yolculu gemide ne yolcularda ne de mürettebatta COVID-19 hastalığının tespit edilmediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:00
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