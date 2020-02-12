Virüs riski nedeniyle dört ülke tarafından geri çevrilen yolcu gemisini Kamboçya kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Virüs riski nedeniyle dört ülke tarafından geri çevrilen yolcu gemisini Kamboçya kabul etti - Son Dakika Dünya

Virüs riski nedeniyle dört ülke tarafından geri çevrilen yolcu gemisini Kamboçya kabul etti

6 saat önce

COVID-19 virüsü riski nedeniyle Çin'den gelen yolcu geimisi dört ülke tarafından reddedildikten sonra Kamboçya tarafından kabul edildi. Nihayet Çarşamba günü gemiden çıkabilen yolcuları sırasıyla Japonya, Tayvan, Filipinler ve Tayland geri çevirdi.

Virüs riski nedeniyle dört ülke tarafından geri çevrilen yolcu gemisini Kamboçya kabul etti, System.String[]

COVID-19 virüsü riski nedeniyle Çin'den gelen yolcu gemisi dört ülke tarafından reddedildikten sonra Kamboçya tarafından kabul edildi. Nihayet çarşamba günü gemiden çıkabilen yolcuları sırasıyla Japonya, Tayvan, Filipinler ve Tayland geri çevirdi.


'The Westerdam' adlı geminin operatörü olan Holland America Line yetkilileri 2 bin 200 yolculu gemide ne yolcularda ne de mürettebatta COVID-19 hastalığının tespit edilmediğini açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Kamboçya, Japonya, Tayvan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 06:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

(Özel) Korona virüs Tahtakale esnafını vurdu
Koronavirüs sonrası Türkiye'de üretilen bebek ürünlerine talep arttı Formula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Çin Büyükelçisi Li: "Geçerli olabilecek ilaç test edildi, ilacın oluşturulması için çalışmalar...

Son Dakika Haberleri
00:25 Ivana Sert sosyal medyada hesapları karıştırdı, kendisi için övgü dolu paylaşımlar yaptı
23:00 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisiyle ilgili, ünlü komedyenin eski eşi Ahu Yağtu'dan yorum geldi
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 00:41:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüs riski nedeniyle dört ülke tarafından geri çevrilen yolcu gemisini Kamboçya kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]