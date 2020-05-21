Virüs riskini hiçe sayan kumarbazlara polis baskını: 13 kişiye toplam 56 bin 875 TL idari para... - Son Dakika

Virüs riskini hiçe sayan kumarbazlara polis baskını: 13 kişiye toplam 56 bin 875 TL idari para cezası uygulandı

Polis ekipleri ikametten bozma kumarhanede 13 şahsı yakaladı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, bir ikametin kıraathaneye çevrilen üst katında kumar oynarken yakalanan 13 şahsa, toplam 56 bin 875 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesinde yaşandı. Dün gece saat 23.30 sıralarında Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yapılan çalışma sonucu, Şirintepe Mahallesinde bulunan bir ikametin üst katında kıraathane benzeri bir ortam oluşturularak içeride bulunan şahısların iskambil oyunu oynadıkları tespit edildi. Ekipler, 13 şahsın bulunduğu ikamette, şahısların kurulan masalarda iskambil kağıtları ile oyun oynadıkları belirlendi.

Yapılan baskında polis ekipleri, ikametin sorumlusu olduğu tespit edilen M.H. isimli şahıs hakkında Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak ve Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma suçundan adli işlem gerçekleştirdi.

Ayrıca ikamet içerisinde bulunan 13 şahsa, Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı davranmaktan 1593 Sayılı Kanunun 282. maddesi gereği kişi başı 3 bin 150 ve 5326 sayılı kanunun 34. Maddesi gereği kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 56 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan bahse konu ikamet Tepebaşı zabıta ekiplerince mühürlenirken, başka bir suçtan arandığı belirlenen 1 şahıs ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.