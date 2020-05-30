Virüs salgını sigarayı bırakmak için iyi bir fırsat - Son Dakika

Korona virüs salgınında sigara içenler hem virüse yakalanmada hem de tedavide, içmeyenlere göre daha fazla risk altında olduğunu ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, salgının bırakmak için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.



Sigara içenlerin Covid-19 hastalığını daha çok ağır geçirdiklerini belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Remzi Karşı, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sebebiyle sigarayı bırakma çağrısında bulundu. Remzi karşı, "Tütün kullanımı önemli ve önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Tütün ürünleri her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Ayrıca tüm dünyada 1 milyondan fazla kişi ikinci el tütün dumanına maruziyetten hayatını kaybetmektedir. Tütün endüstirisi gelirini korumak ve pazarını genişletmek için sürekli olarak yeni tüketici bulma arayışındadır. Bu sebeple bağımlılık potansiyeli olan ve hassas bir popülasyon olan genç nesil tütün endüstrisi için giderek artan bir hedef oluşturmaktadır. 2015 verilerine göre tüm dünyada, 15-24 yaş arası gençlerin yüzde 17'si sigara içmektedir. Türkiye'de de 15 yaş altı çocuklarda sigara kullanma oranı yüzde 17 gibi yüksek bir rakama çıkmıştır. Bu da çok düşündürücü ve korkutucudur. Avrupa'da ise 13-15 yaş arasındaki kızların yüzde 11,5'i, erkeklerin yüzde 13,8'i tütün kullanmaktadır. Sigaraya başlayan bir genç uzun yıllar bu bağımlılığını sürdürecektir. Dünya Sağlık Örgütü halk sağlığı çalışmalarının derlemesi, Covid-19 enfeksiyonunun tütün kullananlarda, kullanmayanlara göre daha ağır seyrettiğini gösteriyor. Tütün kullanan kişilerde solunum yollarında lokal bağışıklık düşük olduğu için Covid-19 gibi mikroorganizmaların seyri daha ağır geçebiliyor. Sigara içenler de zaten ciddi hastalık riskini büyük ölçüde artıracak akciğer hastalığı veya azalmış akciğer kapasitesine sahip olması da ölümlerin artmasında etkili olmaktadır" dedi.



Sigara kullanımı ile özellikle de gençlerin sigara kullanımından korunması gerektğini belirten Karşı, "Özellikle kafe ve restoranlarda tütün kullanımının önlenmesi davranış biçimini değiştirecek önemli bir unsurdur. Hem sağlık çalışanları, hem aileler, hem de sağlık yöneticileri olarak bu konuda farkındalığı artırmalı, tütünden uzak bir nesil yetiştirmek için tüm gücümüzle mücadele etmeliyiz" diye konuştu. - BURSA