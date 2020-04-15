Virüs salgınına rağmen kumar masası kuran 13 kişiye 47 bin lira ceza - Son Dakika
Son Dakika Güncel Virüs salgınına rağmen kumar masası kuran 13 kişiye 47 bin lira ceza - Son Dakika

Virüs salgınına rağmen kumar masası kuran 13 kişiye 47 bin lira ceza

6 saat önce

İstanbul'da, korona virüs önlemi kapsamında yapılan denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynayan kişilere suçüstü baskın düzenlendi.

İstanbul'da, korona virüs önlemi kapsamında yapılan denetimlerde, alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynayan kişilere suçüstü baskın düzenlendi. Üç ayrı ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, kuralları ihlal eden toplam 13 kişiye 47 bin lira para cezası kesildi.

Alınan bilgilere göre; polis, Covid- 19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde Kağıthane, Bağcılar ve Sancaktpe'de bazı işyerlerinde yasağı delerek kumar oynandığı bilgisini aldı. Alınan ihbarı değerlendiren polis, ilk olarak Bağcılar Barbaros Mahallesi, Mahmutbey Caddesi üzerinde bulunan bir ikametin kıraathane olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Emniyet ekiplerince yapılan kontrollerde iş yerinde 9 kişinin kumar oynadığı belirlendi. Suçüstü yakalanan 9 kişinin her birine 3 bin 180 TL olmak üzere toplam 28 bin 620 lira tutarında idari para cezası uygulandı. Ruhsatı olmayan iş yeri ise İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

KAĞITHANE ÇAĞLAYAN'DA İŞ YERİNDEN BOZMA KUMARHANE

Polis ikinci operasyonu Kağıthane'de gerçekleştirdi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece saat 00.25 sıralarında Çağlayan Mahallesi, Park Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı yönünde bir ihbar aldı. Tespit edilen adrese yapılan baskında, kumar oynadığı belirlenen 4 yakalandı. Masada oyun oynanan kağıtlarla beraber 450 TL para ele geçirilirken, 4 kişiye bin 225'er liradan toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesine Muhalefet suçundan ise her bir kişiye 789 TL olmak üzere toplam 3 bin 945 TL daha para cezası işlemi uygulandı. Gözaltına alınan iş yeri Yusuf Y. hakkında ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan işlem yapıldı. Şüpheli Yusuf Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, iş yerinin mühürlendiği bildirildi.

SON OPERASYON SANCAKTEPE'DE

Emniyet güçlerince Covid-19 denetimleri kapsamında düzenlenen son operasyon Sancaktepe İnönü Mahallesi, Gülbahçe Sokak üzerinde bulunan bir iş yeri gerçekleştirildi. İş yerinde kumar oynandığı yönünde gelen ihbarlar üzerine baskın yapan polis, 3 kişinin alkol tüketerek kumar oynadıkları belirlendi. Polis, 3 kişiye 3 bin 180 TL'den toplam 9 bin 540 lira para cezası işlemi

Uygulandı. Ayrıca, çalışma ruhsatı olmadığı belirlenen iş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

(Sadık Kahraman/İHA)

Virüs salgınına rağmen kumar masası kuran 13 kişiye 47 bin lira ceza

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 05:45 Kaynak: İHA

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