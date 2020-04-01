Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular - Son Dakika

Virüs salgınına rağmen kumar masası kurdular

Virüs önlemlerini hiçe sayıp kumar oynayanlara operasyon kamerada

İSTANBUL - Fatih'te korona virüs(Covid-19) nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi. Kuralları ihlal eden işletme sahibine polis güçleri tarafından ceza kesildi. Virüs önlemlerini hiçe sayıp kumar oynayanlara operasyon anı saniye saniye görüntülendi.

Alınan bilgilere göre, Fatih İlçe Müdürlüğü görevlileri, COVİD-19 tedbirleri kapsamında sürdürülen denetimlerde Mesihpaşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın 4. katında "Sanal Tombala" olarak adlandırılan kumar oynatıldığı yönünde bilgi edindi. Alına ihbarı değerlendiren ilçe polisi, söz konusu adrese gece saat 02.30 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde, ruhsat belgesi bulunmayan iş yerinde 15 adet bilgisayar bulunduğu ve ekranlarda bir site üzerinden sanal tombala oynatıldığı tespit edildi. Baskın yapılan iş yerinin yan odasında yapılan incelemelerde ise bir masa üzerindeki 500 TL para, 104 adet iskambil kağıdı ve oyun pullarına el konuldu.

Korona virüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek yasa dışı kumar oynatan iş yeri sahibi Reşit U. adlı kişiye ise "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet" suçundan idari işlem, "Kumar Oynamak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheli Reşit U., aynı gün sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.