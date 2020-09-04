Virüs sanal alışkanlıklarla beraber fiziki davranışları da değiştirdi

YSA Medya Başkanı Yunus Sedat Aydın, dünyayı etkisi altına alan virüsün sanal alışkanlıklarla beraber fiziki davranışları da değiştirdiğini belirterek, "Son dönemde yükselişe geçen projelerin yüzde 70'i temassız teslimat üzerine gerçekleşti" dedi.

Startup projelerine danışmanlık hizmeti verin Aydın, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün birçok yeni alışkanlığı beraberinde getirdiğini belirterek, "Kapımıza gelen hiçbir ürün kontrolü yapılmadan teslim alınmazken, şimdi durum tam tersine dönmüş halde. Piyasa değerini arttıran startup projeleri büyük kısmını temassız teslimat ve temassız ödeme yöntemleri üzerine geliştirdi. Hem alışveriş hem de ödeme seçeneklerini değiştirerek yeni bir döneme geçiş yapmamıza da sebep oldu diyebilirim. Dünyayı etkisi altına alan virüs, sanal alışkanlıklarımızla beraber fiziki davranışlarımızı da değiştirdi. İşletmeler, kurumsal şirketler ve mahalle arası esnaflar bile bu sürece uyum sağlayarak, kendince birtakım önlemler almış durumda. Örneğin temassızlık kavramından restoranlardaki menüler de nasibini aldı. Sanırım biz bu süreçte en büyük desteği restoranlara vererek 'kare kod menü' uygulamasını birçok işletmede hayata geçirdik" dedi.

Virüsle mücadelenin en önemli ilkesi olan teması sıfıra indirmek için uyguladıkları kare kod menü uygulamasının hastalık sonrası gündeme gelen bir uygulama olduğunu ifade eden Aydın, "Şu sıralar hemen hemen her restoran bizlere bu uygulamayı işletmelerinde hayata geçirmemiz için başvuruyor. Ciddi bir başarı elde etmiş durumdayız. Zorunlu hale gelen bu proje birçok firmaya aynı zamanda iş istihdamı sağlamış durumda. Bu virüs, beraberinde çeşitli sektörlerin oluşmasına da fırsat tanıdı diyebilirim. Halen para kazanmak uğruna birçok kuralı ihlal eden işletmeler var. Devletimiz zorunlu kılmadıkça bu kurallar kolayca çiğnenebilir vaziyette. Pandemi sürecinin dijital yansımalarını hep beraber görmüş olduk. Bu süreçte insanlar bir kez daha sosyal medyanın gücünü ve kazanımlarını görmüş oldu" dedi.

Aydın, kurumlar için geliştirdikleri proje üzerinde yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını belirterek, "Ülkemizde her ne kadar fark edilmese de 'sosyal medya' adı altında bir sektör bulunmakta. Bu sektörde ciddi bir finans hareketliliği var. Ülkemizdeki işletmeciler kendi firmalarını büyütmek ve duyurmak adına birçok sosyal medya platformuna reklam veriyorlar. Bu reklam bütçelerinin çoğu ne yazık ki dış ekonomilere katkı sağlıyor. Fazla detay vermemekle beraber bu bütçelerin tamamını ülke sınırlarımız içerisinde tutabilmek ve işletmelerin her sorusuna cevap vererek daha bilinçli reklam kampanyaları oluşturabilmek adına ciddi bir çalışma halindeyiz. Yakın bir zamanda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna projemizi sunmuş olacağız. Ülkemize ve ekonomimize kazandıracağımız bu hareketlilik için çok mutluyuz" dedi. - ANKARA