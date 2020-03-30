Virüs savaşçılarına 'yüz kalkanı' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Virüs savaşçılarına 'yüz kalkanı' - Son Dakika

Virüs savaşçılarına 'yüz kalkanı'

6 saat önce

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), korona virüse karşı gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla, "yüz kalkanı" üretilmeye başlandı.

Virüs savaşçılarına 'yüz kalkanı', System.String[]

İzmir Ekonomi Üniversitesinde (İEÜ), korona virüse karşı gece gündüz mücadele eden sağlık çalışanlarını hastalıktan korumak amacıyla, "yüz kalkanı" üretilmeye başlandı. Lastik ve asetat kullanılarak üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla hazırlanan ürün, yüzü kapattığı için olası bir bulaşı riskini en aza indirecek. Yüzü rahatsız etmeyen ve şeffaf yüzeyi sayesinde görmeyi de engellemeyen yüz kalkanı, en kısa sürede sağlık çalışanlarına ulaştırılacak. Sağlık çalışanları, kendileri için hazırlanan yüz kalkanını görev yaptıkları sırada da rahatlıkla kullanabilecek. Yüz kalkanı, lastikli yapısı sayesinde kolaylıkla takıp çıkarılabilecek.

İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Atölye Sorumlusu Argun Tanrıverdi, sağlık çalışanlarının korona virüsle mücadele sürecinde büyük gayret gösterdiğine dikkat çekerek onlara destek olmak amacıyla böyle bir çalışma başladığını belirtti. Tanrıverdi, "Elimizde, öğrencilerimizin kullanması için daha önce temin ettiğimiz çok sayıda malzeme vardı. Bunları değerlendirerek ne yapabileceğimizi düşündük. Üç boyutlu yazıcılar aracılığıyla da sağlık çalışanlarımız için yüz kalkanı oluşturabileceğimize karar verdik. Üniversitemizin sağladığı teknolojik imkanlar sayesinde üretime hemen başladık ve her gün devam ediyoruz. Belli bir sayı hedefi koymadan elimizden geldiği kadar yüz kalkanını üretmeyi hedefliyoruz. Oluşturduğumuz her yüz kalkanı, sağlık çalışanlarına ulaştırılacak ve onların daha güvenli bir ortamda görev yapmasına imkan sağlayacak. Sağlık çalışanları, hepimiz için örnek bir mücadele veriyor. Tüm zorlukların üstesinden gelerek, insanlara şifa dağıtmak için çalışıyor. Böylesine önemli ve kutsal bir görevi layıkıyla yerine getiren sağlık çalışanlarına bir nebze de olsa destek olabilmek mutluluk verici" dedi. - İZMİR

Ekonomi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 10:00 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İzmir'de semt pazarları dolu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz
Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi Son Dakika: IMF: Türkiye koronavirüs nedeniyle yardım istemedi         
16:33
Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi Hollanda'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 864'e yükseldi         
16:29
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz         
16:22
Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Ankara'da dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti         
15:51
Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı Böyle karantina görülmedi! Tayland Kralı 20 kadınla birlikte otel kapattı         
15:47
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı Ünlü iş adamı Sadettin Saran, koronavirüs nedeniyle 1 milyon liralık bağış yaptı         
15:36
2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de yapılacak         
15:26
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp parti verenlere 2 ay konut terk etmeme cezası verildi         
15:21
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı         
15:15
Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti Barcelonalı futbolcular, koronavirüs salgını nedeniyle maaşlarından yüzde 70 feragat etti         
15:10
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi         
15:06
Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti Kardeşler birbirine girdi! Hadise'den sonra kız kardeşi de ablasını veto etti         
15:05
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak         
14:59
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi         
14:59
Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı Eleştirilerin odağındaki AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, 3 aylık maaşını TBMM'ye bağışladı         
14:54
Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor Son dakika: 3 kamu bankası aylık geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 6 ayı geri ödemesiz kredi uygulaması başlatıyor         
14:52
Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı Fatih Terim'in taburcu olmasıyla ilgili Buse Terim'den ilk paylaşım: Taburcu oldu ve güneş açtı         
14:49
Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi Behzat Uygur, koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan annesiyle camda hasret giderdi         
14:37
İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu İstanbul'da gıda yardımı kampanyasına destek veren iş insanlarının isimleri belli oldu         
14:32
Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi         
14:20
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Fatih Terim taburcu edildi         
14:12
Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor Demet Akalın, Fahrettin Koca'ya seslendi: Müjdeli haberi verin, çocuğum gece ağlıyor         
14:09
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Çin'den getirilen ilaç için toplandı         
14:09
İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete İmamoğlu, İETT otobüsündeki görüntülere öfke kustu: İzlerken kanım dondu, lanet olsun böyle siyasete         
14:08
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, haftalık 50 bin koli olarak yapılacak gıda yardımının detaylarını anlattı         
13:57
Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Grammy ödüllü müzisyen Joe Diffie koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
13:55
Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek Bu smoothie tarifleri, koronavirüse karşı bağışıklığınızı güçlendirecek         
13:55
Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı Fenerbahçe, ihtiyaç sahiplerine 33 bin gıda kolisi ve 5 milyon TL yardım yaptı         
13:54
Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti Hindistan polisi, yasağa rağmen topluca namaz kılan cemaati sopayla darp etti         
13:40
Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı Karantinada olan şarkıcı Ebru Polat, kalça dansı yaptı         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2020 16:50:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüs savaşçılarına 'yüz kalkanı' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]