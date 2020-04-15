Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı - Son Dakika

Virüs sessizliği vaşakları açığa çıkardı

TOKAT - Tokat kırsalında uzun zamandır görünmeyen vaşaklar, koronavirüs dolayısıyla insanların evlerine çekilmesiyle birlikte şehirlere yakın yerlerde de görünmeye başladı.

Tokat'ın Almus ilçesinde kırsaldaki görevlerini tamamlayan 112 ekipleri Almus ilçesine 1 km mesafede 2 vaşağın peş peşe yürüdüğü anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Koronavirüs dolayısıyla birçok insanın evde kalmasıyla birlikte, vaşaklar da daha geniş bölgelerde görünmeye başladı. Almus ilçe merkezi sayılabilecek bir noktaya kadar gelen ve soyu tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altında olan vaşaklar daha önce de Zile ilçesinde de görüntülenmişti. Vaşakların görüldüğü yerin Milli Parklar ve Doğa Koruma Müdürlüğüne bildirildiği öğrenildi.