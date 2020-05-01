Virüs şu ana kadar 3 milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı - Son Dakika

3 Milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsün pençesinden kurtulmaya çalışıyor. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte İngiltere'de 674, İtalya'da 285, İspanya'da 268, İran'da 71 kişi hayatını kaybetti. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e de korona testi yapıldı. Ülkenin başbakanı test sonucunun pozitif çıktığını Vladimir Putin'e açıkladı. Muşistin'in yerine bir süreliğine Başbakan Yardımcısı bakacak. Bu görüntüler de İtalyA'DAN. Venedik kentinde bulunan dünyaca ünlü su kanalları korona virüs salgını nedeniyle boş kalınca hayvanlar geri döndü. Ekvador'da korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımını sınırlandırmak için YENİ kararlar alındı. başkent Kito'da 63 kilometrelik bisiklet yolu oluşturuldu.

(İHA)