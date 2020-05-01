Son Dakika › Güncel › Virüs şu ana kadar 3 milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı - Son Dakika
Virüs şu ana kadar 3 milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı
6 saat önce
3 Milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı.
3 Milyon 250 binden fazla kişiye bulaştı. Binlerce insan hayatını kaybetti. Dünya korona virüsün pençesinden kurtulmaya çalışıyor. Covid-19 nedeniyle son 24 saatte İngiltere'de 674, İtalya'da 285, İspanya'da 268, İran'da 71 kişi hayatını kaybetti. Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'e de korona testi yapıldı. Ülkenin başbakanı test sonucunun pozitif çıktığını Vladimir Putin'e açıkladı. Muşistin'in yerine bir süreliğine Başbakan Yardımcısı bakacak. Bu görüntüler de İtalyA'DAN. Venedik kentinde bulunan dünyaca ünlü su kanalları korona virüs salgını nedeniyle boş kalınca hayvanlar geri döndü. Ekvador'da korona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarının kullanımını sınırlandırmak için YENİ kararlar alındı. başkent Kito'da 63 kilometrelik bisiklet yolu oluşturuldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 01:20 Kaynak: İHA
Son Dakika Programının yayından kaldırıldığı iddia edilen Müge Anlı, ekranlara döneceği tarihi paylaştı Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı