Virüs, tatil planlarını etkilediyse tüketicinin dava açma hakkı var! - Son Dakika
Son Dakika Turizm Virüs, tatil planlarını etkilediyse tüketicinin dava açma hakkı var! - Son Dakika

Virüs, tatil planlarını etkilediyse tüketicinin dava açma hakkı var!

21 dakika önce

Sözleşme Hukuku Uzmanı Doç. Dr. Umut Yeniocak, seyahat sözleşmesini Corona virüsü sebebiyle feshetmek isteyen tüketicinin mücbir sebep iddiasıyla fesih hakkını kullanabileceğini belirtti.

Virüs, tatil planlarını etkilediyse tüketicinin dava açma hakkı var!, System.String[]

Dünyayı tehdit eden Corona virüsü günlük yaşam ve ticari hayatın yanı sıra turizmi de vurdu. Pek çok ülkeye seyahat yasağının gelmesi, daha önce tatil planı yapan, yurtdışı uçak bileti ya da turu satın alan birçok tüketiciyi de mağdur etti.

Kendi rızasıyla ücret iadesi yapmayan tur şirketlerine karşı, tüketici hakem heyetlerinde ya da tüketici mahkemelerinde dava açılabiliyor.

İPTAL TALEBİNİZİ EN AZ 30 GÜN ÖNCE TUR ŞİRKETİNE BİLDİRİN!

"Corona virüsü gibi, ölümlere sebep olabilen ve geniş bir alana yayılan salgın durumu, özellikle salgının olduğu ülkelere seyahat etmeyi gerektiren sözleşmeler bakımından bir mücbir sebep olarak kabul edilmelidir" diyen Yeniocak:

"Mücbir sebep, sözleşme taraflarının herhangi bir kusuru olmaksızın, meydana gelen bir dış etki sebebiyle sözleşmeden doğan borcun yerine getirilmesini imkânsız kılan engel anlamına gelir. Özellikle, önceden anlaşmaları yapılan paket tur sözleşmelerinin Corona virüsü salgını sebebiyle feshedilmek istenmesi hâlinde, fesih talebinin seyahat tarihinden en az 30 gün önceden tur şirketine bildirilmesi önem taşıyor. Çünkü ilgili Yönetmelik'e göre, fesih beyanınızı 30 günden daha uzun bir süre varken tur şirketine iletmeniz hâlinde tur şirketi, sadece resmî makamlara ödemek zorunda kaldığı vergi ve harçları keserek kalan ücreti müşteriye iade etmek zorundadır. Fesih beyanınızı 30 günden daha az bir süre varken ilettiğinizde, sözleşmeyi yine sona erdirmiş olursunuz fakat, size iade edilecek ücretten bu durumda yapılabilecek kesinti miktarı artıyor" diyor.

TÜKETİCİNİN, SÖZLEŞMEYİ FESHETME VE ÜCRET İADESİ HAKKI VAR!

Tur şirketlerinin Corona virüsü sebebiyle sözleşmenin feshedilemeyeceğini ya da ücret iadesi istenemeyeceğini iddia etmesi, hukuken dayanağı olan bir iddia olmadığının altını çizen Umut Yeniocak, kendi rızasıyla ücret iadesi yapmayan tur şirketlerine karşı, tüketici hakem heyetlerinde ya da tüketici mahkemelerinde dava açılabileceğini belirtiyor.

Koronavirüs, Turizm, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:12 Kaynak: Bültenler
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