Virüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Jandarmanın durumu bildirmesiyle Doğubayazıt Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi gönüllüleri ve müftülük personeli harekete geçti.

İlçeye 30 kilometre uzakta Tendürek Dağı eteğindeki Somkaya köyünde yaşayan 11 yaşındaki Sait Sökmenci, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayınca telefonla 156'yı arayarak doğum günü pastası talep etti.

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