Son Dakika › 3. Sayfa › 'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların talebini reddetti - Son Dakika
'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların talebini reddetti
6 saat önce
Kırşehir'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.
Kırşehir'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.
Öğle saatlerinde belediye binası önünde kendini kaybederek yatan V.Ç., adlı kişi yapılan ihbarla gelen sağlık görevlilerinin yardım talebini 'virüs var dokunmayın' diyerek geri çevirdi. Polisin ikna ettiği V.Ç., yine polisin yardımıyla yattığı yerden kaldırılarak ambulansa götürüldü. Polis refakatinde Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan V.Ç.,'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:21 Kaynak: İHA
Son Dakika Hastanenin karantina servisine alınmayan şahıs güvenlik görevlilerine saldırdı: 2 yaralı Fethiye'deki lüks villada, İngiliz kadın ve Türk erkek bıçaklanmış halde ölü bulundu Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Koronavirüse rağmen sokakta görüntülenen yaşlı adam önce küfür etti, sonra bıçak çekti