'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların talebini reddetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların talebini reddetti - Son Dakika

'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların talebini reddetti

6 saat önce

Kırşehir'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.

'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların talebini reddetti, System.String[]

Kırşehir'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.


Öğle saatlerinde belediye binası önünde kendini kaybederek yatan V.Ç., adlı kişi yapılan ihbarla gelen sağlık görevlilerinin yardım talebini 'virüs var dokunmayın' diyerek geri çevirdi. Polisin ikna ettiği V.Ç., yine polisin yardımıyla yattığı yerden kaldırılarak ambulansa götürüldü. Polis refakatinde Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan V.Ç.,'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:21 Kaynak: İHA

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