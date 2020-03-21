'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti - Son Dakika

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'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti
6 saat önce
'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti Kırşehir'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.
'Virüs var' diyen alkollü şahıs, sağlıkçıların yardım talebini reddetti
KIRŞEHİR - Kırşehir'de, belediye binası önünde yatan alkollü şahıs, virüs vakası var diye sağlık görevlilerinin yardım talebini reddetti.
Öğle saatlerinde belediye binası önünde kendini kaybederek yatan V.Ç., adlı kişi yapılan ihbarla gelen sağlık görevlilerinin yardım talebini 'virüs var dokunmayın' diyerek geri çevirdi. Polisin ikna ettiği V.Ç., yine polisin yardımıyla yattığı yerden kaldırılarak ambulansa götürüldü. Polis refakatinde Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan V.Ç.,'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:27 Kaynak: İHA
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