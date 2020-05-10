Virüse değil, 'oyun'a bulaştık - Son Dakika

Araştırmalar, geçen yıla göre video oyunlarına harcanan paranın yüzde 60, oyun indirmelerinin de yüzde 30 arttığını gösterdi.



Korona virüs nedeniyle dışarı çıkmadığımız bu süreçte, evde sıkılmadan zaman geçirmenin yollarını arayan binlerce kişi, çareyi "oyun"da buldu. Araştırmalara göre, geçen yıla göre video oyunlarına harcanan para yüzde 60, oyun indirmeleri de yüzde 30 arttı. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Gazihan Alankuş, korona virüs sürecinde televizyona takılan oyun konsolları ve bilgisayar oyunlarında harcamaların arttığına dikkat çekti. Alankuş, "Evde kalmak zorunda olunmadığı dönemde, insanlar oyunlara mobil cihazlar üzerinden ulaşabiliyordu. Korona virüs nedeniyle insanların evde daha fazla kalması ve hayatın yavaşlamasıyla bilgisayar veya televizyon başına oturarak oynanması gereken oyunlar için uygun bir ortam doğdu. Bunun sonucunda konsol ve bilgisayar oyunlarında yapılan harcamalarda, mobil oyunlara kıyasla daha yüksek bir artış gözlemlendi. Oyun ve e-spor ajansı Next in Game'in 'Global karantina günlerinin oyun dünyası üzerinde etkileri' raporunda, geçen yıla göre oyun indirmelerinin yüzde 30, video oyunlarına harcanan paranın da yüzde 60 arttığı belirtildi" dedi.



Türkiye'de oyun pazarı 1 milyar doları aşacak



Alankuş, insan psikolojisine uygun oyunların daha çok ilgi gördüğüne dikkat çekerek, şunları söyledi: "Statista.com'un raporuna göre salgın hastalıklarla ilgili olan 'Plague Inc' adlı oyunun satışlarında geçen yıla göre yüzde 123 artış gözlemlendi. Sadece oyunculara değil, bütün insanlara hitap eden 'Animal Crossing: New Horizons' isimli oyun da ciddi satış rakamlarına ulaştı. Japonya'da, 1.88 milyon fiziksel kopyasının satılmasıyla yeni bir rekor kırdı. Ülkemizde, yüksek potansiyel göstererek oyun üreten şirketler bulunuyor. 2020 sonu itibariyle Türkiye oyun pazarının 1 milyar doları aşması bekleniyor. Korona virüs sürecinde ülkemizde başarıya ulaşan oyun trendlerine paralel temaları oyunlarına katmalarıyla bu süreçten yararlanabilirler. Oyun geliştirme sürecinin evden çalışmaya uygun oluşu da bu konuda olumlu bir etken." - İZMİR