Virüse inat Çukurova'da üretim sürüyor - Son Dakika

Adana'da yeni tip korona virüse rağmen çiftçiler zor şartlarda üretime devam ediyor.



Türkiye'nin en büyük tarım ambarlarından biri olan Çukurova'da tedarik zincirinin kırılmaması için çiftçiler yeni tip korona virüse rağmen zor şartlarda üretime devam ediyor. Çukurova'da turfanda diye tabir edilen soğan, patates, kavun gibi ürünlerin yanı sıra bezelye hasadı da başladı. Çok sayıda tarım işçisi bezelye tarlalarında gün boyu hasat yaptı.



Tarla sahibi Kamil Güzel, zor günlerde tarımın öneminin iki kat arttığının ve gerçek değerinin anlaşıldığını belirterek, "Virüse rağmen üretime devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın destekleriyle tarımda üretim devam ediyor. Eğer bu desteği vermemiş olsalar da ürünümüz tarlada kalacaktı. Herkese sokağa çıkma kısıtlaması getirilirken bize getirilmediği için ürünleri hasat edebiliyoruz" dedi. - ADANA