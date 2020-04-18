'Virüse karşı cep telefonlarına streç film sarılmalı' - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Virüse karşı cep telefonlarına streç film sarılmalı' - Son Dakika

'Virüse karşı cep telefonlarına streç film sarılmalı'

6 saat önce

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr.

'Virüse karşı cep telefonlarına streç film sarılmalı', System.String[]

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, cep telefonlarının çok sayıda virüs barındırdığını ifade ederek, "Koronavirüse karşı cep telefonları streç filmle sarılarak kullanılmalı, aksi takdirde günlük hayatımızda cep telefonları çok fazla bakteri ve virüs taşıyor, cep telefonları aracılığıyla virüsler evlerimize girebilir" dedi.

EGE Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, çok fazla bakteri ve virüs bulunduran cep telefonlarının koronavirüs salgını sürecinde streç film sarılarak kullanılması gerektiğini söyledi. Cep telefonlarının gün içerisinde çok fazla kullanıldığını dolayısıyla virüs ve bakterilerin kişilerin yüzüne temas edeceğini dile getirerek, dışarı çıkmadan önce vatandaşların cep telefonlarını streç film ile sararak gün sonunda ise bu stres filmi çıkarıp, telefonlarını temizlemelerini söyledi. Prof. Dr. Pullukçu, "Cep telefonlarımız hayatımızın büyük bir kısmını kapsıyor, gün içerisinde sürekli elimizde. Pek çok bateri ve virüs bulunduruyor. Bu süreçte telefonlarımızı doğru kullanmanın iki yolu var; biri telefon suya dayanıklıysa, dezenfektanla temizlemek veya alkol bazlı bir mendil ile silmek. İkincisi cep telefonlarını streç film ile sarmak. Aksi takdirde, günlük hayatımızda çok fazla bakteri bulunan telefonlar bu süreçte bizim için daha tehlikeli olacaktır. Sabah streç filme sarıldıktan sonra akşam eve gidildiğinde çıkarmak yeterli olacaktır. Gün içinde streç filmin koruyucu özelliği yetecektir. Tabi şunu da unutmamak lazım. Streç filme sarılsa da sonuçta o telefonlar sürekli olarak elimizde, telefonla görüştükten sonra elimizi yine yüzümüze gözümüze değdirmememiz gerekiyor" dedi.

CAM ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİ

Salgın dolayısıyla pek çok vatandaşın plastik ürünleri tercih ettiğini ancak tam tersi cam ürünlerin daha sağlıklı olduğunu söyleyen ve vatandaşların bu süreçte cam ürünler tercih etmesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Pullukçu, "Bu süreçte cam eşyalar yerine plastik bardakların tabakların kullanılması son derece yanlıştır. Çünkü, plastik yüzeyler cam yüzeylere göre virüsü daha uzun süre barındırıyor. Bazı araştırmalar plastik yüzeyler üzerinde 4 güne kadar, bazı araştırmalar ise plastik yüzeylerde 7 güne kadar bakterinin kaldığını söylüyor. Bu yüzden cam bardaklar, tabaklar çok daha sağlıklıdır. Kullanılan bardak veya tabak gibi eşyalar su, sabun, deterjanla temizlenebilir ancak plastik ürünler, nerede tutuldu? kim dokundu? bunlar bilinmiyor o yüzden cam eşyalar daha sağlıklı olduğu için cam ürünler tercih edilmeli" ifadelerini kullandı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:25 Kaynak: DHA

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