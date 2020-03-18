Virüse karşı destek paketi bugün açıklanıyor - Son Dakika
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Virüse karşı destek paketi bugün açıklanıyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini açıklayacak.

Virüse karşı destek paketi bugün açıklanıyor, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini açıklayacak. Gündemde yeni KGF destek mekanizmasının başlatılması var.

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:05 
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