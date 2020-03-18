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Virüse karşı destek paketi bugün açıklanıyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi yönetiminin bir süredir üzerinde çalıştığı koronavirüsün ekonomik tahribatını azaltacak önlemler paketini açıklayacak. Gündemde yeni KGF destek mekanizmasının başlatılması var.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:05
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