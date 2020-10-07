Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı - Son Dakika

Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı

07.10.2020 14:10
Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı, System.String[]

Ordu'da, korona virüsü salgını nedeniyle eline ve yüzüne kolonya süren bir kişi, trafik kontrolünde alkollü metreye yakalandı.

Ordu'da, korona virüsü salgını nedeniyle eline ve yüzüne kolonya süren bir kişi, trafik kontrolünde alkollü metreye yakalandı. Hafif ticari aracıyla çevirmeye giren ve 0.27 promil alkollü olduğu tespit edilen şahsa ceza kesilip ehliyetine el konulurken, sürücü Mehmet Kabataş, "Kolonyada 70 derece alkol yazıyordu. Virüsten korunmak için elime ve yüzüme sürdüm. Ama ben bu kadar testte alkol çıkacağını beklemiyordum, kolonya bayağı keskinmiş" dedi.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinden döndüğü esnada eline ve yüzüne, korona virüsünden korunmak için bol bol kolonya döken Mehmet Kabataş, polis denetiminde iddiaya göre 0.27 promil alkolü olarak tespit edildi. Hafif ticari araç sürücüsünün ehliyetine 6 ay el konulurken, bin 228 lira da cezai işlem uygulandı, ehliyetinden ise 20 puan düşüldü. Hastaneden kan testi yapıldığını ve kanında alkole rastlanmadığını söyleyen Kabataş, konuyu mahkemeye taşıdığını ancak sonuç alamadığını ileri sürdü.

"Kolonya sürdüm, alkol metrede alkollü olarak çıktı"

Yaklaşık 2 ay önce kamu kurumundan emekli olan 52 yaşındaki Mehmet Kabataş, başından geçen olayı şu şekilde anlattı:

"28 Haziran 2020 tarihinden eşimle birlikte Gülyalı istikametinden Altınordu'ya geliyordum. Havalimanı ışıklara gelince elime ve dudaklarıma kolonya sürdüm ve maske ile dudaklarımı kapattım. Polis uygulama noktasına gelince, memur arkadaş durdurdu ve ehliyetimi istedi. Sonrasında ise alkol metre cihazına üflememi istedi. Ben de derin bir şekilde üfledim ve bana olmadığını söyledi. Sonrasında ise bana dudaktan daha fazla üfletti ve ben de kendisine kolonya kullandığımı söyledim. Sonrasında yeniden üfleyince alkollü olduğumu söyledi ve aracı sağ tarafa çekmemi istedi."

"Hastanede test sonucunda alkol sıfır çıktı"

Kabataş, kendisinin alkol almadığı halde cezai işlem yapılmasına içerlediği için hastaneye gittiğini ve kandan tahlil yaptırdığını ifade ederek, "Alkollü olduğumu söyleyince bu beni vicdanen yaraladı, çünkü hiç alkol kullanmadığım halde bundan dolayı ceza kesilmesi, alkollü olduğumun söylenmesi beni üzdü. Yaklaşık 80 dakika sonra yedek şoför çağırıp, hastaneden kan testi yaptırmamı söylediler. Ben de yeğenimi çağırdım ve aracı devraldı. Sonrasında ceza kesim saati ile hastaneye giriş saati arasında 95 dakika geçti. Hastane doktoruna anlattım ve yapılan test sonucunda alkol 'sıfır' çıktı. Ertesi gün sulh ceza hakimliğine cezanın iptali için şikayetçi oldum. Ama başvurum reddedildi. Avukatımın yazdığı dilekçeye de kesin ret cevabı geldi" diye konuştu.

"Hayatımda hiç alkol kullanmadım"

"Tabii, bunları görünce şaşırdım, hayatında hiç alkol almamışsın ve alkolden ceza yiyorsun" diyen Kabataş, "Bu süreçte çeşitli yasal yollara başvurdum ancak sonuç gelmedi. 6 ay ehliyetime el konuldu, bin 228 ceza yazıldı ve 20 puanım silindi. Cezayı ödedim, araç da kullanamıyorum. İşim olduğu zaman kendime bir şoför buluyorum ve o şekilde yola çıkıyorum" şeklinde konuştu.

"Kolonya keskin çıktı"

Mehmet Kabataş, kolonyanın keskin çıktığını ifade ederek, "Kolonyada yüzde 70 alkol yazıyor ama ben bu kadar alkol olacağını beklemiyordum. Bayağı keskinmiş. Herkes araca bindiği zaman polis noktalarına gelindiği zaman el ve yüz yıkanmadan alkol metreyi üflemesinler yoksa benim gibi 6 ay ehliyetsiz kalırlar, cezayı ödersiniz ve puan düşer, dikkat edilmesi lazım. Çevremdekiler ise alkol almadığımı bildikleri için inanmıyorlar. Namazımı da kılıyorum, bunun olmaması lazımdı ama ne yapalım" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı
Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı
Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı
Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı
Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı
Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı
Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı

Kabataş, Alkol, Ceza, Ordu, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Virüse karşı eline yüzüne kolonya döktü, trafik ekiplerinin alkol kontrolüne takıldı - Son Dakika

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