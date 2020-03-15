virüse karşı kaldırım ve duraklar köpüklü suyla temizlendi - Son Dakika

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virüse karşı kaldırım ve duraklar köpüklü suyla temizlendi
6 saat önce
Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki kaldırımlar ve duraklar korona virüsüne karşı köpüklü suyla yıkanarak temizlendi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:44 Kaynak: İHA
Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki kaldırımlar ve duraklar korona virüsüne karşı köpüklü suyla yıkanarak temizlendi.
Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüsüne karşı aldıkları önlemler kapsamında itfaiye araçlarıyla ilçede bulunan kaldırımları ve yolcu duraklarını temizledi. Hummalı bir çalışma içerisine giren itfaiye ekipleri, çalışmalarına da aralıksız bir şekilde devam edeceklerini belirtti. - ADIYAMAN
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