virüse karşı kaldırım ve duraklar köpüklü suyla temizlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel virüse karşı kaldırım ve duraklar köpüklü suyla temizlendi - Son Dakika

virüse karşı kaldırım ve duraklar köpüklü suyla temizlendi

6 saat önce

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki kaldırımlar ve duraklar korona virüsüne karşı köpüklü suyla yıkanarak temizlendi.

virüse karşı kaldırım ve duraklar köpüklü suyla temizlendi, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta Belediyesine bağlı İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelindeki kaldırımlar ve duraklar korona virüsüne karşı köpüklü suyla yıkanarak temizlendi.


Kahta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, korona virüsüne karşı aldıkları önlemler kapsamında itfaiye araçlarıyla ilçede bulunan kaldırımları ve yolcu duraklarını temizledi. Hummalı bir çalışma içerisine giren itfaiye ekipleri, çalışmalarına da aralıksız bir şekilde devam edeceklerini belirtti. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Kahta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
23:18 MUĞLA Kos adasında mahsur kalan Türkler Bodrum'a döndü
23:13 Kıbrıs İngiliz üslerinde 2 askerde korona vakası
23:12 Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
23:11 Kiracı ve iş yeri sahibi arasında kavga: 2 yaralı
23:08 Bağdat'ta koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 23:26:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: virüse karşı kaldırım ve duraklar köpüklü suyla temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]