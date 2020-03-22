Virüse karşı Mamak esnafına tam not - Son Dakika
Son Dakika Güncel Virüse karşı Mamak esnafına tam not - Son Dakika

Virüse karşı Mamak esnafına tam not

6 saat önce

Korona virüs sebebi ile alınan önlemlerin ve umuma açık istirahat, eğlence yerlerinin geçici süreliğine kapatılmasının ardından Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.

Virüse karşı Mamak esnafına tam not, System.String[]

Korona virüs sebebi ile alınan önlemlerin ve umuma açık istirahat, eğlence yerlerinin geçici süreliğine kapatılmasının ardından Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı.


İçişleri Bakanlığının umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin geçici süreliğine kapatılması ve lokantalarda masalar arası en az bir metre uygulaması kararının ardından Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Gerçekleştirdikleri kapsamlı denetimlerde Mamak esnafının kurallara uyduğunu gözlemleyen ekipler, işletmecileri gösterdiği hassasiyetten dolayı tebrik etti.


Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesi konusunda her zaman hassasiyetli davrandıklarını ifade den Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Bu nedenle korona virüs salgınına karşı elimizden gelen tüm mücadele ve hizmeti adeta seferberlik ruhu içinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Özellikle vatandaşlarımızın toplu kullandığı alanlardan kaynaklı riskleri ortadan kaldırmak hedefiyle ilçemiz genelinde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Salgınla mücadele konusunda da zabıta ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor" dedi.


Köse, "Ayrıca ilçe genelinde bulunan lokantalarımızda da mesafe alanlarının korunması için esnafımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İnşallah bu kurallara uyarak ülkemiz, vatandaşlarımız ve Mamaklılar korona virüsü en az etkiyle atlatacaktır. Duyarlı davranan esnafımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 10:49 Kaynak: İHA

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