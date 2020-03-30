Virüse karşı vefa salgını
1 saat önce
Korona salgınıyla mücadele cephesinde iş dünyası da tahkimatı güçlendiriyor.
Korona salgınıyla mücadele cephesinde iş dünyası da tahkimatı güçlendiriyor. "#Birlikte başaracağız" sloganında birleşen iş insanları bu zorlu süreçte "işten çıkarmama" sözü verdi.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:06
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