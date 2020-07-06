Virüsle mücadelede Osmangazi farkı - Son Dakika

Virüsle mücadelede Osmangazi farkı

Türkiye'de ilk koronavirüs vak'asının görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları salgın hastalıktan korumak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Türkiye'de ilk koronavirüs vak'asının görüldüğü günden itibaren teyakkuz halinde olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşları salgın hastalıktan korumak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

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Yeni tip koronavirüs salgınına karşı seferberlik ilan eden Osmangazi Belediyesi, ilçe genelinde toplu kullanım yerleri başta olmak üzere tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla virüsün ilk görüldüğü 13 Mart'tan itibaren yoğun mesai harcayan belediye ekipleri, bir yandan düzenli olarak dezenfeksiyon yaparken, diğer yandan ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına yetişiyor. Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar vatandaşlar tarafından büyük takdir görüyor.


Osmangazi Belediyesi, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında 108 bin 863 talep kaydı oluştururken, gelen talepler doğrultusunda 426 bin 791 noktaya erzak, çorba ve 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda sosyal yardımda bulundu. Bunun yanı sıra ilçedeki dezenfeksiyon çalışmalarına da önem veren ekipler, 218 bin 130 resmi kurum, ibadethane, konteynır, cadde ve sokağın ilaçlamasını yaptı.


Tedbiri elden bırakmayarak maske dağıtımına özen gösteren zabıta ekipleri ise bugüne kadar 10 bin 233 pazar ve işyerini denetledi. Ayrıca 10 bin 537 park ve bahçenin dezenfeksiyonunu yapan belediye ekipleri, can dostları da unutmayarak toplam 10 bin 793 sokak hayvanının tedavi, besleme çalışması ile haşere ilaçlamasını üstlendi.


Vatandaşların sağlığı ve huzurunun her şeyden önemli olduğunu belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Ekiplerimiz vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına gece gündüz demeden tüm taleplere cevap veriyor. Sistematik bir şekilde 24 saat boyunca çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.


Belediye olarak, virüs son buluncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz. Hemşehrilerimizden tek isteğimiz tedbiri bir an olsun elden bırakmamaları. İnşallah, en kısa sürede sağlıklı günlerimize geri döneceğiz" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 15:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Virüsle mücadelede Osmangazi farkı - Son Dakika
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