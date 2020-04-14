Virüsle mücadeleye 4 proje yolda
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Serumda pazar lideri olan ve yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastalara damar yolu ilacı geliştiren Polifarma'nın kurucusu Vildan Kumrulu, virüs üzerine çalıştıkları 4 projenin de yolda olduğunu söyledi.
Serumda pazar lideri olan ve yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören hastalara damar yolu ilacı geliştiren Polifarma'nın kurucusu Vildan Kumrulu, virüs üzerine çalıştıkları 4 projenin de yolda olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:53
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