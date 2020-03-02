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Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
6 saat önce
Maske yapımıyla ilgili tüm detayları anlatan Avcı, maskeleri kolay ve uygun şekilde nasıl yapabileceğimiz hakkında önerilerde bulundu.
Maske yapımıyla ilgili tüm detayları anlatan Avcı, maskeleri kolay ve uygun şekilde nasıl yapabileceğimiz hakkında önerilerde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 07:57
Son Dakika Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu YouTuber Uras Benlioğlu'nun aracında yangın çıktı