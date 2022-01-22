"Virüslere karşı direncinizi soğan ve baharatla güçlendirin" tavsiyesi - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Özkurt, yemek ve çorbalarda bol soğan ile karabiber gibi baharat tüketilmesinin soğuk algınlığı ve virüslere karşı vücut direncini güçlendirdiğini belirtti.

Zülal Özkurt, mayıs ayına kadar Kovid-19 salgınına karşı tedbir ve kurallara azami ölçüde riayet edilmesini ve sırası gelenlerin vakit kaybetmeden aşı yaptırmalarını istedi.

Özellikle kış aylarında virüslere ve soğuk algınlığına karşı vücut direncinin kuvvetli olması gerektiğini anlatan Özkurt, şöyle konuştu:

"Virüslere karşı vücut direncimizi güçlendirelim, Kovid-19'dan korkmayalım. D vitaminini, portakal, mandalina gibi bol yeşillik tarzında C vitaminlerini almaya devam edelim. Yeşil, ada ve kekik çaylarını tüketelim, bunlar özellikle kış aylarında soğuk algınlığı ve virüslere karşı çok etkili. Soğan ve karabiber gibi baharatlar virüsleri öldürüyor, vücut direncini güçlendiriyor. Bu bilgiler bilimsel olarak da kanıtlanmış."

Özkurt, çorba ve yemeklerde soğan ile baharatlara yer verilmesini tavsiye ederek, soğandaki kuersetinin virüsleri öldürdüğünü dile getirdi.

Kuersetinin soğanın kaynatıldığı yemekte dahi C vitamini gibi ölmediğini aktaran Özkurt, "Yemeklere bir yerine 2, 3 soğan katalım ve salatada, yemeklerde, çorbalarda her yerde bol bol kullanalım. Vücut direncimiz güçlü olursa hangi virüs gelirse gelsin bize dokunmaz. Stresten çıkalım, mutlu olalım. Stres en büyük düşmanımız, kanser dahil bütün hastalıkları stres getiriyor. Ekonomik stresimiz zaten var, artık Kovid-19 stresini atıp rahatlayın. Sarımsağı da tüketmeyi ihmal etmeyelim çok faydalı."