Virüslere karşı havanızı temizleyin - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Virüslere karşı havanızı temizleyin - Son Dakika Ekonomi

Virüslere karşı havanızı temizleyin

6 saat önce

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve dünyada 118 ülkede görülen Covid-19 hava yoluyla bulaşan bir hastalık. Uzmanlar solunum yoluyla bulaşan Korona Virüs'e karşı evlerin ve iş yerlerinin sık sık havalandırılmasını öneriyor.

Virüslere karşı havanızı temizleyin, System.String[]

Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıkan ve dünyada 118 ülkede görülen Covid-19 hava yoluyla bulaşan bir hastalık. Uzmanlar solunum yoluyla bulaşan Korona Virüs'e karşı evlerin ve iş yerlerinin sık sık havalandırılmasını öneriyor. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, kapalı yerlerin havalandırılmasının yanı sıra havada uçuşan toz, mite ve virüslere karşı kapalı yerlerde havanın temizlenmesini önerdiklerini de söyledi.


Orhan Korkusuz "Bu güne kadar bir buçuk milyonun üzerinde aile Aura Cleanmax aldı. Virüslerin salgın yaptığı bu dönemde günde üç kez 10 dakika olmak üzere cihazın hava temizleme modunda çalıştırılmasını öneriyoruz. Cihaz, sıradan bir süpürge değil bir temizlik robotudur. Sadece halı, perde ve döşemeleri temizlemez havada uçuşan tozları ve hastalık yapan alerjen ve virüsleri de çeker. Toz torbası yerine sulu sistem çalışan bir temizleyici olduğu için istenmeyen tüm maddeleri suya hapseder, ortama geri vermez. Temizlik robotu, hepa filtreye sahiptir. Hepa filtre, havanın virüs, solunabilir toz, ev tozu akarları, polen ve duman partiküllerinden temizlemesine yardımcı olur. Böylece ortamın havası daha sağlıklı olur" diye konuştu.


İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz "Aura Cleanmax Temizlik Robotu'nun hava temizleme özelliği derin temizlik özelliğine göre daha az biliniyor. Müşterilerimizin 444 4949 çağrı merkezinden bize ulaşması durumunda evlerinde bu özelliğin nasıl kullanılabileceğini, anlatabiliriz." derken verdikleri bu hizmetin ücretsiz olduğunun da altını çizdi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, İhlas, Wuhan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:20 Kaynak: İHA
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