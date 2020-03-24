Virüsleri yok eden cihaz geliştirdi - Son Dakika
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Virüsleri yok eden cihaz geliştirdi

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Naci Mercan, astım hastası olan eşinin nöbet krizlerini engellemek için 5 buçuk yıl çalışmaları sonucu karbondioksit gazını oksijene çeviren bir cihaz geliştirdi.

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yaşayan Naci Mercan, astım hastası olan eşinin nöbet krizlerini engellemek için 5 buçuk yıl çalışmaları sonucu karbondioksit gazını oksijene çeviren bir cihaz geliştirdi. Cihazın virüs ve bakterilere de etki ettiğini fark eden Mercan, patent başvurusunda bulundu.


MOX-C (Multi Oksijen Cihazı) adını verdiği cihazı geliştiren Naci Mercan, cihazın, grip, burun enfeksiyonları ve sinüzit gibi hastalıklarda da etkili olduğunu gördüğünü söyledi. Yaklaşık 10 bin voltluk elektrik akımı sağlayarak havada asılı bulunan virüs, bakteri, sigara dumanı, kötü kokular, parfüm ve tiner kokusu dahil hepsini absorbe edecek bir düzen haline getirdiğini anlatan Mercan, sözlerine şöyle devam etti;


"Cihazı yapmamdaki tek amacım eşimin astım hastalığıyla alakalı nöbet krizlerini engellemekti. Daha sonra cihazın grip, burun enfeksiyonları ve sinüzit gibi hastalıklarda da etkili olduğunu görmeye başladık. Cihazın içindeki geçiş amperlerini yükselttik. Yaklaşık 10 bin voltluk elektrik akımı sağlayarak havada asılı bulunan virüs, bakteri, sigara dumanı, kötü kokular, parfüm ve tiner kokusu dahil hepsini absorbe edecek bir düzen haline getirdik. Ev içinde rahatsız olan insanların bu cihazdan yararlanabileceğini düşündük. Cihaz ortamda yoğun şekilde oksijen sağladığı için havayı soğutarak klima etkisi oluşturmaya başladı. 24 saatte 25 kuruşluk elektrik harcadığını gördük."


"Ortamdaki virüs, bakteri ve sigara dumanı yok ediyor"


Cihaz sayesinde insanların bulunduğu alanlarda kişilerin nefes alma düzeylerinin iyileştiğini vurgulayan Mercan, "Ortamdaki virüs, bakteri ve sigara dumanı yok ediyor. Sigara içme isteğini ortadan kaldırdı, kapalı burunları açmaya başladı. Şu anda evimde kullanmaya başladım ve eşimin astım hastalığına da iyi geldi. Evde parfüm dahi sıkmamız problem iken şimdi parfüm ve kolonya kullanabiliyoruz, artık cihaz sayesinde çok şükür doktor yüzü görmüyoruz" dedi.


"Ormandaymış gibi rahat nefes alabiliyorum"


Bu cihaz sayesinde ormandaymış gibi rahat nefes alabildiğini anlatan 30 yıldır astım hastası olan Naci Mercan'ın eşi Mukaddes Mercan, "Evde, çam ormanındaymış gibi çok rahat nefes alabiliyorum. Önceden eve gelen misafirlere kolonya bile ikram edemezken şimdi oda parfümü dahi kullanabiliyorum. İnsanlar temiz havada huzur bulabilmek için ormanlık alanlara pikniğe giderken ben evimde bu huzuru yaşıyorum. Cihaz sayesinde astım ataklarım neredeyse yok gibi ve ilaçlarımı da bırakma seviyesine geldim. Eşimin cihazı eve getirmesinin ardından komşularım sık sık bize misafirliğe gelmeye başladı. İlk zamanlar odanın içindeki çam kokusunu herkes oda parfümü sanıyordu. Kokuyu cihazın yaydığını söylediğimizde kimse inanamadı. Daha sonraki ziyaretlerinde ise cihazın faydasını görmeye başladılar." - BİLECİK

Bozüyük, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:10 Kaynak: İHA

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