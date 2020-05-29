Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi - Son Dakika

Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere virüs ve mikropların vücuda girmesi ve solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor.

Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi, System.String[]

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) öğretim üyeleri tarafından üretilen elektronik maskeyle, başta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) olmak üzere virüs ve mikropların vücuda girmesi ve solunum yoluyla dışarı çıkması engelleniyor.

ASÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tarık Yılmaz ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Arslan'ın Kovid-19 salgınıyla birlikte başladıkları proje kapsamında ürettikleri elektronik maske, virüs ve mikropları ultraviyole ışınları sayesinde hapsederek ortadan kaldırıyor.

Dr. Tarık Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla evde kaldıkları süreyi akademik konulara ve araştırma faaliyetlerine ağırlık vererek değerlendirdiklerini söyledi.

Salgın sürecinde maske bulunamamasının tüm dünyada büyük bir sorun haline geldiğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Avrupa'da bazı ülkeler, maskelerin başka ülkelere satışını yasakladı. Hatta bu konu ciddi bir savaş haline dönüşebilecekti. Bu sorunları görünce bir maske üretelim istedik. İlk etapta taşınabilir ve kendini temizleyebilme kapasitesine sahip basit bir maske tasarımıyla başladık. Onu yaptıktan sonra bu virüsleri 'nasıl öldürebiliriz' diye düşünmeye başladık. Bu aşamada var olan teknolojileri kullandık. 1900'lü yılların başından itibaren ultraviyole ışınlarının virüsü öldürdüğünü biliyoruz. Bu durum bizim için ışık oldu. Maskenin içerisinde ultraviyolenin virüsü öldürebilmesi için zamana ihtiyacımız vardı. Elektriksel bir alan yaratarak, virüslerin öldürülmesi için gerekli süreyi yakalamasını sağladık. Böylelikle ultraviyole ile virüsleri öldüren bir maske ürettik."

Tarık Yılmaz, belirli bir yükü bulunan virüslerin ve bakterilerin, elektriksel alanlarda yakalandığını keşfettiklerini vurguladı.

Bunun üzerine bir maske tasarlamaya başladıklarını aktaran Yılmaz, "Bu elektriksel alanda gümüş kullandık. Çünkü gümüşün mikropları öldürme özelliği var. Bu durumları birleştirerek yeni bir filtre geliştirdik. Dolayısıyla hem hastaların kullanması hem de solunum yoluyla insan vücuduna girebilecek virüsleri öldürebilmek için elektrikli ve filtreli maske ürettik." diye konuştu.

"Projemiz için patent başvurusunda bulunduk"

Doç. Dr. Emre Arslan ise yaklaşık 2 aydır bu projenin üzerinde çalıştıklarını belirterek, öncelikle dünyada bu konuda neler yapıldığıyla ilgili araştırmalar yaptıklarını ifade etti.

Bütün çalışmaları taradıktan sonra değişik projelerin iyi taraflarını elektronik maske projesinde bir araya getirdiklerini aktaran Arslan, "İçerisinde ultraviyole ile temizlik yapan, elektrik alanı ile virüsleri yakalayan veya kapan bir kısım oluşturduk. Bu alanda virüsleri yakalayarak yok edilmelerini sağladık. Maskemiz enerjiyi powerbank üzerinden alıyor. 12 saat rahatlıkla kullanabiliyoruz. Projemiz için patent başvurusunda bulunduk. Kısa süre içerisinde bu başvurunun olumlu bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Aksaray Üniversitesi, Tarık Yılmaz, Emre Arslan, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:27 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Virüsleri yok eden elektronik maske üretildi - Son Dakika
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