Virüslerle savaşmak için bağışıklık sistemi güçlendirilmeli

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, "Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenmek, uyumak ve multivitamin desteği almak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez yaptığı açıklamada, virüs salgını ve hastalıklara karşı korunmak için bağışıklık sisteminin güçlü tutulması gerektiğine dikkati çekti.

Bağışıklık sistemini güçlü tutmak için de dengeli beslenmek, uyumak ve multivitamin desteği almak gerektiğini kaydeden Dönmez, şöyle devam etti:

" Koronavirüs, mutasyona uğramış, insan neslinin daha önce hiç tanımamış olduğu bir virüs çeşidi. Virüs insandan insana geçiş özelliği kazanmış durumda. Hapşırma ve öksürme ile ortaya saçılan hava damlacıkları yoluyla vücuda girip, üst solunum yollarına tutunarak akciğer fonksiyonlarının bozulmasına sebep oluyor, bu sürecin sonucunda da solunumu durduruyor. Hastalığın şiddetinin belirlenmesi ise bireyin bağışıklık sistemiyle doğrudan ilişkili. Solunum yollarına bağlı bağışıklık sistemi güçlü olanların hastalığı hafif seyirli bir şekilde geçirdiğini ve yoğun bakım ihtiyacı duymadan salgınla baş edebildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla viral enfeksiyonlardan korunmada doğru beslenme, uyku düzeni, yeterli derecede vitamin ve mineral alımı çok önemlidir. Çünkü yeterli derecede vitamin ve mineral alımı, enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riskini azaltır."

Sağlıklı bağışıklık sistemi için vücudun yeterli ve dengeli beslenmeye ihtiyaç duyduğunu belirten Dönmez, "Yeterli derecede selenyum, çinko, flavonoidler ve karotenoidlerin vücutta sinerjik etkileşimine ihtiyaç vardır. Doğal beslenmeyle bu vitamin ve mineralleri güvenli almakta her zaman başarılı olamayabiliyoruz. Örneğin, yeterli derecede süt ve taze sebze tüketmezsek A vitamini eksikliği yaşarız. Bağışıklık için kilit görev gören demir, çinko gibi mineralleri yeterince almazsak bağışıklığımız zayıflar. İklim değişimine bağlı besin üretiminde besinsel zenginlikte değişim de bazen yeterli vitamin ve mineral alımını sağlayamayabilir. Bu nedenle her sağlıklı birey dengeli beslenmeli, beraberinde de yaşına ve cinsiyetine uygun multivitamin desteği almalı." değerlendirmesinde bulundu.

Dönmez, güçlü bağışıklık sistemi için şunların yapılması gerektiğini kaydetti:

"Besinleri kişisel gereksiniminize göre tüketin. İlk besin grubu olan süt ve süt ürünlerinden süt, yoğurt, kefir, ayran ve peynirden zengin beslenmek bağışıklık sisteminin çalışmasını maksimum kapasiteye çıkarmasını sağlar. İkinci besin grubu et, yumurta ve kuru baklagillerden ucuz protein kaynağı olan yumurta ve baklagilleri her gün yemek bağışıklığı güçlendirir. Üçüncü besin grubundan antioksidanları fazlasıyla içeren taze sebze ve meyvelerden bol bol tüketmek önemlidir. Dördüncü besin grubunu da prebiyotik etkisiyle bağırsaklardan bağışıklık güçlendiricilerin sentezini sağlayan tam tahıllar ile kuru yemişleri düzenli tüketmek bağışıklık sistemini destekler. Yaşa ve cinsiyete uygun multivitamin takviyesi alın. Betaglukanları sürekli kullanmanız düzenli antikor üretmenizi sağlar onun yerine doğru karmada vitamin mineral takviyeleri ile bağışıklık sisteminizin normal fonksiyonunu desteklemek önemlidir. Bağışıklık için anahtar rol oynayan vitamin ve minareller hücre duvarını kalınlaştırarak virüslerin veya patojen diğer mikropların hücre içine sızması önler. Bu açıdan doğal beslenmeye ek olarak iyi bir immün sistem için C ve D vitamini, selenyum ve çinko içeren klinik çalışmalarla etkisi kanıtlanmış doğru multivitamin desteğini doktor ve diyetisyen kontrolünde kullanmak önemlidir. Vitamin mineral antioksidana ek olarak aminoasitleri bir arada içeren karma formüller tercih edebilirsiniz."