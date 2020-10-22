Virüslü linklerle sosyal medya hesaplarını ele geçirip, 400 bin TL'lik vurgun yaptılar - Son Dakika

MERSİN'de virüslü linklerle ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 5 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların Facebook ve Instagram hesaplarını virüslü linklerle ele geçirerek dolandırıcılık yapıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan araştırmada, Mersin ve Adana'da faaliyet gösteren bir şebekenin ele geçirdikleri sosyal medya hesaplarında kayıtlı diğer kişilerden, hesap sahibi adına borç para isteyerek üçüncü kişiler adına açılan hesaplara aktardığını saptadı. Şebekenin, bu yöntemle 2 ay içerisinde 400 bin TL vurgun yaptığının ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı 'ndan alınan arama kararı ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince Adana ve Mersin'de 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın, 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 13 bin 200 TL, 1 hesap cüzdanı, 12 banka kartı, 1 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 4 sim kart, 3 pasaport, 1 gemi adamı cüzdanı ele geçirildi.

Haklarında bilişim sistemini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçundan işlem başlatılan şüpheliler, Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.