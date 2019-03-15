Son Dakika Haberleri: Virüslü Parfüm Sıkarak Trolledim ! (%100 Ekşın)

Virüslü Parfüm Sıkarak Trolledim ! (%100 Ekşın)

2 saat önce

Merhaba Arkadaşlar!

Merhaba Arkadaşlar! Çok efsane bir trolle karşınızdayım! İnsanların yanına parfüm satıcısı gibi gidip, pazarlıklar yapıp onlara parfüm satmaya ikna ediyorum, daha sonra ekip arkadaşım Boks Şampiyonu Tolga geliyor ve işler çığrından çıkıyor! Videoyu beğenmeyi unutmayın ve sizce başka nasıl troller yapayım videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz! HALA DA KANALA ABONE DEĞİLSENİZ ABONE OLUN! SİZİ ÇOK SEVİYORUM TROLL AİLEM! YEEĞĞĞSSS! : )

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 04:05 Kaynak: Youtube

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