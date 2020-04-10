Virüssavar yollarda - Son Dakika

Osmangazi Belediyesi, koronavirüsle mücadele için araç filosunu genişletiyor. Belediyeye alınan yeni arozöz, özel bir ekipman ile dezenfekte aracına dönüştürülerek, ilçenin dört bir köşesinin ilaçlanmasına başlandı.



Osmangazi Belediyesi, koronavirüsün yayılmasına engel olup vatandaşları hastalıktan korumak için faaliyetlerini sürdürüyor. Belediye ekipleri, halkın sağlığı için gece gündüz demeden çalışırken, belediyenin bütün imkanları da virüsle mücadelede en etkin şekilde kullanılıyor. Belediyedeki temizlik araçları ilçedeki cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi için tüm gün çalışırken, belediyenin araç filosu da yeni araçlarla zenginleştiriliyor.



Koronavirüs ile mücadele çalışmaları için belediye bünyesine yeni alınan bir arozöz, özel bir firmanın ürettiği dezenfeksiyon ve sterilizasyon aparatı ile dezenfekte aracına dönüştürüldü. Arozözün deposundan alınan dezenfektanlı su, özel ekipman sayesinde sis haline getirilerek fanlar vasıtasıyla en az 30 metreye kadar püskürtülüyor. Rüzgarın da etkisiyle dış alandaki bütün yüzeyler ile temas eden su, nesnelerin dezenfeksiyonunu sağlıyor. - BURSA