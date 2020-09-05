Virüssüz ders için portatif sınıf kuruldu - Son Dakika

İZMİR'deki özel bir okulda Yüksek Öğrenim Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime okulun bahçesine kurulan etrafı açık portatif sınıflarda başladı. Yazı tahtası karşısındaki sıralarına oturan öğrenciler, salgın döneminde güven içinde eğitime devam edip derslerinden geri kalmıyor. Veliler ise, zeytin ağaçları altında verilen eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerini gönül rahatlığıyla okula göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

Güzelbahçe ilçesinde eğitim veren özel bir lise, pandemi nedeniyle bina içindeki sınıf ortamını bahçeye taşıyarak yüz yüze eğitime başladı. Bu yıl YKS'ye hazırlanması gereken lise son sınıf öğrencileri, tıpkı geçmişte olduğu gibi sınıf ortamında eğitime devam ediyor. Okulun bahçesindeki farklı noktalara kurulan 5 portatif sınıfta, biyolojiden matematiğe kadar tüm dersler işlenebiliyor. Ders aralarında verilen teneffüslerde ise öğrencilerin rahatlaması için gitar eşliğinde müzik dinletisi sunuluyor.