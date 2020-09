Virüssüz ders için portatif sınıf kuruldu - Son Dakika

İZMİR'deki özel bir okulda Yüksek Öğrenim Sınavı'na (YKS) hazırlanan 12'nci sınıf öğrencileri, yüz yüze eğitime okulun bahçesine kurulan etrafı açık portatif sınıflarda başladı. Yazı tahtası karşısındaki sıralarına oturan öğrenciler, salgın döneminde güven içinde eğitime devam edip derslerinden geri kalmıyor. Veliler ise, zeytin ağaçları altında verilen eğitimden duyduğu memnuniyeti dile getirerek öğrencilerini gönül rahatlığıyla okula göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

Güzelbahçe ilçesinde eğitim veren özel bir lise, pandemi nedeniyle bina içindeki sınıf ortamını bahçeye taşıyarak yüz yüze eğitime başladı. Bu yıl YKS'ye hazırlanması gereken lise son sınıf öğrencileri, tıpkı geçmişte olduğu gibi sınıf ortamında eğitime devam ediyor. Okulun bahçesindeki farklı noktalara kurulan 5 portatif sınıfta, biyolojiden matematiğe kadar tüm dersler işlenebiliyor. Ders aralarında verilen teneffüslerde ise öğrencilerin rahatlaması için gitar eşliğinde müzik dinletisi sunuluyor.

'ESKİDEN BAHÇEYE ÇIKMAK İSTERDİK, ŞİMDİ SINIFA GİRMEK İSTİYORUZ'Yüz yüze eğitime 24 Ağustos'ta başlayan öğrencilerden Mert Çaldıran (17) başlangıçta sıcak hava nedeniyle zorlansalar da yeni sınıflarına alıştıklarını söyleyerek, "12'nci sınıfız, şanssız bir dönemdeyiz ama bir yandan da fedakarlık yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bahçede ders işlemek bizim için bir ilk oldu. Daha önce sınıftayken öğretmenlerimize bahçeye çıkmak için isteklerimizi dile getirirdik. Şimdi bahçedeyiz 'keşke sınıfa girsek' diyoruz" dedi.Öğrencilerden Asude Oğurlu (17), "Bahçede açık havada ders yapmak güzel. Ders sırasında zaman zaman dikkatimiz dağılıyor ama hocalarımızın uyarısıyla dikkatimizi toplayıp derse adapte oluyoruz" diye konuştu.Rabia Mehmetçikoğlu da diğer öğrencilerden daha şanslı olduklarını belirterek, "Okula gelmeden önce endişelerim vardı. Belirsizlik vardı ama süreci bu şekilde atlatacağız" dedi.'HERKES DİKKAT ETMELİ, ÖRENCİLERİN SORUMLULUĞUNU HİSSETMELİ'Eğitim aldıkları sınıfları şadırvana benzeten Kaan Aydoğmuş , "Sınıflarımız normal sınıflardan daha iyi. Başlangıçta ben de çok korkuyordum. Ama korkumu burada yendim. Annemler de çok memnun. Okulların açılmasını pek istemiyorlardı ama şimdi alıştılar" diye konuştu.Vatandaşlara tedbiri elden bırakmamaları için çağrı yapan öğrencilerden Mehmet Sevim de şunları söyledi: "Herkesin okula gelip eğitimine devam edebilmesi için vatandaşlardan dikkatli olmasını istiyorum. Öğrencilerin sorumluluğunu herkes hissetmeli. Çünkü bizim sınav yılımız."Velilerden Gülbinay Gülsüm Büyükleyla, eğitim döneminin başındaki kaygıları üzerlerinden attıklarını dile getirerek, "Önce kaygılarımız vardı ama bu süreci görünce rahatladık.'ÇOCUKLAR BU YIL KAYGILI'Çocuklarımızı güvenle okula gönderiyoruz. Ben de bir öğretmenim içim çok rahat" dedi. Sunay Doğruyol da şöyle konuştu: "Ben de rehber öğretmenim. Çocuklar bu yıl kaygılı. Kızım da narin bir yapıya sahip. Öğrencilerin maskeyle durup duramayacağını merak ederken hepsi bunu bir alışkanlık haline getirdi ve maskelerini çıkarmıyorlar. Sınıfları havalandırma gereği duyulmadan derslerini işliyorlar."'SINIF HER YERDEDİR'Okul yöneticisi Sıla Tetik ise zeytin ağaçlarının olduğu geniş bahçede açık alan derslikleri oluşturduklarını ve bu sayede pandemi kurallarını uygulayabildiklerini dile getirdi. Öğrencilerin sağlığı için açık alanda sınıf ortamı hazırladıklarını belirten Tetik, "Hababam sınıfında Mahmut hocanın 'sınıf her yerdedir' sloganı vardı. Önemli olan istekli öğrenci ve öğretmen olsun. Eğitim her yerde yapılır. Dersler daha verimli geçiyor. Çocuklarımız çok mutlu verilen emeğin farkındalar. Sınıflardaki öğrenci sayıları en fazla 16. 12'nci sınıflarda toplam 66 öğrenci var. Bahçede 5 derslik oluşturduk. Havaların durumuna göre bu şekilde ders işlemeye devam edeceğiz" dedi.