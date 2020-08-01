Virüste mutasyonu ortaya çıkaracak çalışma - Son Dakika

Virüste mutasyonu ortaya çıkaracak çalışma

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüsün Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Virüste mutasyonu ortaya çıkaracak çalışma, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüsün Türkiye'de mutasyona uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'nda 1 ayda tamamlanması beklenen çalışmanın sonucunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklayacak. Laboratuvar Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, "Türkiye'de şu an virüsün mutasyona uğradığını söylemek için erken. Kolay bir virüs değil. Benim meslek hayatımda karşılaştığım en zor virüslerden biri bu" dedi.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı'nda, 11 Mart'tan bu yana Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüsün mutasyona uğrayıp uğramadığının belirlenmesi için yürütülen çalışmayı Demirören Haber Ajansı görüntüledi. Doç. Dr. Gülay Korukoğlu ve ekibi, Türkiye'nin farklı bölgelerinden yaklaşık 4 aydır havuzlanan örnekler üzerinde çalışmaya başladı. 1 hafta önce başlayan işleme ve ileri analiz çalışmasının 4 hafta süreceği ve ortaya çıkacak sonucun da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kamuoyuna açıklanacağı bildirildi.

'YAP-BOZUN YÜZDE 60 TANI, YÜZDE 40'I İLERİ ANALİZ'Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı Sorumlusu Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, viral hastalıklarda tanısal kapasitenin tek başına çoğu zaman yeterli olmadığını, bunun Yap-Boz'un yüzde 60'lık bir kısmı olduğunu söyledi. Özellikle ülkenin sağlık politikalarının oluşturulmasında ve bütün bilgilerin güncellenmesinde 'virüsün parmak izini çıkartmak' diye tanımlanabilecek bir sekanslama yöntemi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Korukluoğlu, "Sekanslama sonucunda elde edilen bilgilerin ayrıntılı analizi de Yap-Boz'un kalan yüzde 40'lık bölümünü oluşturuyor ki tamamı uygulandığında yüzde 100'lük tam ve doğru bir sistem kurulabilsin" dedi.'TÜM BÖLGELERİ TEMSİLEN ÖRNEKLER MEVCUT'Doç. Dr. Korukluoğlu, virüsün moleküler epidemiyolojisini izlemek, yani nereden girdiğini nasıl yayıldığını, hangi bölgelerde kümelenmeler gösterdiğinin araştırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Bizim bu konuda laboratuvar olarak kendi içimizde bir yapılanmamız var ki; alt bölge laboratuvarlarımız ile çalışmamız söz konusudur. Bu alt bölge laboratuvarları, Türkiye'deki tüm bölgeleri temsilen bize düzenli olarak kendi pozitif buldukları örnekleri paylaşırlar. Biz de bunları 'hücre kültürü' dediğimiz bir yöntemle çoğaltırız. Böylece elimizde 'sekanslama' dediğimiz ileri analizleri yapabilecek bir örnek havuzu oluşturabiliriz" ifadelerini kullandı. '4 HAFTA SONRA KAMUOYU İLE PAYLAŞILIR'Doç. Dr. Korukluoğlu, virüs stoğunu oluşturmaya yönelik çalışmaların mart ayında başladığını ifade ederek, "Burada zaman önemli. Örneğin mart ayındaki virüsle haziran ayındaki virüs aynı mı, nisan ayında Karadeniz bölgesinden gelen virüsle Güneydoğu'dan gelen virüs aynı karakteristiği mi gösteriyor gibi farklı zamanların temsiliyeti bu konu için önemli oldu. Bu virüs çalışmasının havuzlama kısmı yaklaşık 3.5- 4 aydır yapılıyor. Ama teknik olarak bunun işlenmesi ve ileri analizlerinin başlatılması da geçen hafta itibariyle başladı. ve bundan sonra bu konudaki çalışmaların neticesi 4 hafta kadar sürecek ve bunun neticesi de kamuoyu ile paylaşılır" diye konuştu. 'VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRADIĞINI SÖYLEMEK İÇİN ERKEN'Doç. Dr. Korukluoğlu, Türkiye'de şu an virüsün mutasyona uğradığını söylemek için erken olduğunu vurgulayarak, "Yani virüs kolay bir virüs değil. Benim meslek hayatımda karşılaştığım en zor virüslerden biri bu. Virüsün hem kendisinin kinetiği hem de enfeksiyon dinamikleri gerçekten sıra dışı. Dolayısıyla ben şu an 'virüste mutasyon vardır o yüzden daha hafif seyrediyor' ya da 'virüste mutasyon yoktur ondan dolayı bizde hep aynı gidiyor' gibi bir şeyi şu anda söyleyemem. Bunun mutlaka bu çalışmalar sonucunda bilimsel gerçekler ışığında deklare edilmesi gerekecektir ki zaten sanıyorum bizim çalışmamızı takiben bu açıklama da bakanımız tarafından yapılır" ifadelerini kullandı.'MUTASYONLA BAĞDAŞTIRILABİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEDİM'

Türkiye'de koronavirüse bağlı ölüm sayılarının vaka sayılarına göre düşük olmasının virüsün mutasyona uğrama ihtimaliyle ilgili olmasına ilişkin ise Doç. Dr. Korukluoğlu "Ben aslında bunun mutasyonla bağdaştırılabileceğini çok düşünmedim. Ben tedavi ayağı ve tedavi protokolleri oluşturulması ayağında iyi bir yanıt verdiğimizi düşünüyorum. Bilim Kurulu'nda ilgili bütün tarafların bir arada çalışması, bu konuyla ilgili tüm gelişmelerin yakından izleniyor olması son derece önemli oldu. Uygulanan tedavi protokollerinin düzgün ve son bilimsel gerçekler ışığında seçilmiş olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı bunun birebir mutasyon ile ilgili ilişkilendirilebileceğini çok düşünmüyorum" dedi.

Gülay Korukluoğlu, Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 10:52

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Virüste mutasyonu ortaya çıkaracak çalışma - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Teknoloji devi Apple yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu İzmir ve Muğla'da orman yangını çıktı! Ekiplerin müdahalesi sürüyor İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı Hindistan'da korkunç vinç kazası anı kameralara yansıdı: 9 ölü 1 yaralı Irak Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs uyarısı: Tehlike çanları çalıyor Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı Ciro Immobile, Serie A'da üçüncü kez Altın Ayakkabı'yı kazandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız Bayramın ikinci gününde küçükbaş kurbanlıkların fiyatı yarı yarıya düştü Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu Göztepeli Alpaslan Öztürk'ün menajeri, Fenerbahçe ile görüşebileceklerini söyledi Kesime götürülen kurbanlık boğa, sahibinin elinden kurtulunca aracın üzerine çıktı Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu         
13:16
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi         
12:20
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti         
12:18
Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı Son Dakika: Fransız kulübü Lille, Burak Yılmaz transferini resmen açıkladı         
12:14
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor         
12:08
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı         
12:04
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor         
12:01
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı         
11:41
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı         
11:26
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı         
11:23
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor         
10:43
Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü Trabzonspor yönetimi, Abdullah Avcı ve Robert Prosinecki için ikiye bölündü         
10:43
Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor Kangal köpekleri çip teknolojisiyle koruma altına alınıyor         
10:29
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak         
10:18
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu         
10:11
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı         
09:47
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı         
09:46
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı         
09:32
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum         
09:15
Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti Mahkeme haksız yere kesilen trafik cezasını delil olmadığı gerekçesiyle iptal etti         
09:12
Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: Yargıtay'dan çalışanlar için emsal karar: "Çok biliyorsan, gel sen yap" sözü işten çıkarma sebebi değil         
08:51
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi         
08:50
100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim 100 yaşındaki Rukkiye Nine uzun yaşamanın sırrını anlattı: Don yağı tercih ederim         
08:34
NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti NASA, Salda Gölü'nü Twitter'dan paylaştı! Mars'taki kratere benzetti         
01:36
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş         
00:17
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu         
21:32
Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in makyajsız fotoğrafı, yorum yağmuruna tutuldu         
19:36
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı         
18:54
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi         
17:42
Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, Aynı aileden 4 kişinin öldürüldüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı! Katil, "Aileni öldürürüm" diye tehdit etmiş         
17:07
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor         
16:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2020 17:26:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüste mutasyonu ortaya çıkaracak çalışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei