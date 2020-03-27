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Virüsten etkilenen madenciler Bakan’a rapor sundu, destek istedi
19 dakika önce
Madenciler, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bir rapor hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e verdi.
Madenciler, koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan sorunlarına çözüm bulunması amacıyla bir rapor hazırlayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e verdi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 05:02
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