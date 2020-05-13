Virüsten korkan küçük kız yaşıtlarını camdan izledi - Son Dakika

14 yaş arası çocuklar sokaklara çıkarken virüsten korkan küçük Zeynep, arkadaşları evinin camından izledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi kararının ardından çocuklar parklara akın etti.



Parklarda sokaklarda maske takmayan çocuklar sosyal mesafe kuralına da uymadı. Parkları hınca hınç dolduran minikler evde kalmanın acısını çıkardı.



Virüsten korktu, arkadaşlarını camdan izledi



İstanbul'da iznin başlamasının ardından tüm çocuklar sokaklara ve parklara akın ederken küçük Zeynep evde kalmayı tercih etti. Arkadaşlarını kardeşleriyle birlikte evinin camının demir parmaklıkları arasından izleyen küçük Zeynep, "Dışarı çıkmak istemiyorum. Çünkü korkuyorum. Ben evde oturmak istiyorum. Çıkmayacağım" dedi. - İSTANBUL