Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyor - Son Dakika

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyor

7 saat önce

Gaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi.

Virüsten korunmak için 1,5 metrelik su borusu ile dolaşıyor, System.String[]

Gaziantep'te inşaat malzemeleri satan bir vatandaş, kendini korona virüsten koruyabilmek için iş yerindeki su borularından aparat geliştirdi. Vücuduna astığı devasa aparat ile dolaşan vatandaş hem kendisini diğer insanlarla olan mesafesini korurken hem de aradaki mesafenin aşılmaması konusunda uyarılarda bulunuyor.


Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşaat malzemesi satan Mustafa Gebelek, iş yerinde bulunan 1.5 metre uzunluğundaki demir borulardan devasa bir aparat yaptı. Dikdörtgen şeklinde ve kırmızı kurdelalarla süslediği aparatı, beyaz kurdelalar yardımıyla omzuna asan Gebelek, aparat sayesinde insanların kendisine 1 metreden daha yakına gelmesine izin vermiyor


Hem iş yerinde hem de dışarı çıktığında aparatı kullanan Gebelek, insanların virüsü yaymaması için üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Herkesin mesafeyi koruması gerektiğini belirten Gebelek, "İnsanları dünyayı etkisi altına alan bu virüsten dolayı umursamaz ve dikkatsiz bir şekilde gördüm. Salgının yayılması daha çok temiz olmamaktan ve insanlara yakın durmaktan kaynaklanıyor. Mesafeyi koruyarak yayılmanın önüne geçebiliriz. Hijyen olmamız gerekli bu kurallara uyarsak bu vüristen korunabiliriz. Sosyal sorumluluk adına dikkat çekmek için böyle bir uygulamaya gittim. Mesafeyi koruyalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım" dedi.


İslahiye'de yayın yapan bir yerel gazetenin sahibi de gazeteleri dağıtırken aparatı kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:31 Kaynak: İHA

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