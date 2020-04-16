Virüsten korunmak için kullanılan dezenfektan, maske ve boneye dikkat - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Virüsten korunmak için kullanılan dezenfektan, maske ve boneye dikkat - Son Dakika

Virüsten korunmak için kullanılan dezenfektan, maske ve boneye dikkat

6 saat önce

Her gün aşırı dezenfektan kullanımı, eldiven, maske, hava almayan saçlar koronavirüs salgınının cilt üzerine bir çeşit yan etkisi. Şu an herkes için birincil hedef hayatta kalmak ve virüsten korunmak.

Virüsten korunmak için kullanılan dezenfektan, maske ve boneye dikkat, System.String[]
Her gün aşırı dezenfektan kullanımı, eldiven, maske, hava almayan saçlar koronavirüs salgınının cilt üzerine bir çeşit yan etkisi. Şu an herkes için birincil hedef hayatta kalmak ve virüsten korunmak. Ancak sağlık personeli gibi yüksek riskli meslek grupları bu dönem tüm gün tulum, gözlük ve sıkı maskeler ile çalışmak zorunda. El yıkama imkanının bulunamadığı durumlarda, sık dezenfektan kullanımı ellere zarar verebiliyor. Ayrıca sedef ve bazı kronik bünyesel cilt hastalıklarının ağır formlarının tedavisinde kullanılan, bağışıklık sistemini etkileyen bazı ilaçlar, koronaya yakalanma riskini artırıyor.

"EVDE OTURANLAR İÇİN SU VE SABUN YETERLİ"

İstanbul Kent Üniversitesi akademisyenlerinden Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilhan Atsü, pandemi süresince oluşan dermatolojik risklere dikkat çekerek şu önerilerde bulundu: "Pandemi süresince bazı dermatolojik problemlerle daha sık karşılaşıyoruz. Bunlar birkaç başlık halinde incelenebilir. En yoğun gördüğümüz sorun, virüsten korunmak amacıyla aldığımız hijyenik önlemlere bağlı deri problemleri. El egzamaları arttı. Sağlık personeli gibi yüksek enfeksiyon riski altında çalışanlar dışında, dışarıyla bağlantısı olmayan, ev karantinasındakilere önerim; su ve sabun kullanılması. Islak mendil, kolonya, dezenfektan yerine su ve sabun kullanabilirler. Kullanılan sabun olabildiğince nemlendiricili, kurutma özelliği az olan bir sabun olmalı.  Eğer kişinin önceden bilinen bir deri alerjisi, egzaması varsa, ayrıca özellikle kadınların cildi daha hassas olduğu için, bu kişilerin tıbbi kozmetik sabunlar kullanması daha sağlıklı olur. Bu temizleyiciler, sabun görünümünde ve özelliğinde, kimyasal yapısı sabun gibi kurutucu olmayan ürünlerdir ve çoğunlukla eczanelerde satılır. Anti bakteriyel, boya, parfüm ve sentetik deterjanlar içeren sabunlar, cilt sağlığı açısından daha riskli olabilir. Sabun ve su en önemli hijyen araçları. Dezenfektanlar, alkollü ürünler, kolonya ve ıslak mendil gibi ürünler ev karantinasındakiler için gerekli değildir."

Kullanılacak olan sabunların özelliklerine de dikkat çeken Dr. Atsü, "Renkli, kokulu, boya, parfüm içeren sıvı sabunlardansa beyaz sabun tercih edelim, her yıkama sonrası yoğun etkili yağlı bir nemlendirici tatbik edelim." önerisini özellikle vurguladı.

"GÜN BOYU MASKE KULLANIMI SİVİLCE OLUŞUMUNA NEDEN OLABİLİR"

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nilhan Atsü, "Diğer deri problemleri ise maskeye bağlı yüz derisinde oluşanlar. Yüksek enfeksiyon riski altında çalışan, bilhassa sağlık personellerinde, hem maske materyaline karşı alerjik reaksiyonlar (temas allerjisi), hem de akneye yatkın ciltlerde, maske nedeniyle gözeneklerin tıkanması sonucu sivilceler belirecektir." dedi ve ekledi: "Elbette bunlar, koronavirüs tehlikesi yanında basit gelebilir, önceliğimiz tabii ki enfeksiyondan korunmaktır. Ancak basit şikayetler gibi görünse  bile, direkt olarak yüz gibi herkesin görebileceği bir bölgede olduğu için bireyi ciddi anlamda rahatsız edebilir. Yüksek riskli mesleklerde çalışan, gün boyu maske kullanımı zorunluluğu olan kişilerde seçme şansı yok ama ev karantinasındaki kişiler, derinin nefes almasına izin veren pamuklu dokuda maskeleri tercih etsinler. Belirgin şikayetleri olursa, muhakkak sanal ortamda da olsa muayene olsunlar. Gerekli önerileri alsınlar. Çünkü dermatoloji online muayeneye de müsaade eden görsel, somut bir branş"

"SAÇ PROBLEMLERİ DE GÖRÜLÜYOR"

Mesleki sebeple gün boyu bone takılmasına bağlı olarak görülen sorunlardan da bahseden Dr. Atsü sözlerine şöyle devam etti: "Bu bireylerde, yağ ve terin gün boyu, saçlı deri yüzeyinde kalmasına bağlı tıbbi dilde Seboreik dermatit dediğimiz; kızarma, kaşıntı, kepeklenme, kıl köklerinin ağzının tıkanmasına bağlı, sivilce benzeri döküntüler oluyor. Pandemi sürecinin uzamasına bağlı, tedricen saç dökülmeleri olabilir.

"VİRÜSÜN KENDİSİNİN OLUŞTURDUĞU DERİ VE MUKOZA ŞİKAYETLERİ"

Tıbbın bu konuda henüz deneyimi yok, yani bir literatür bilgisi mevcut değil. Süreç esnasında gözlenenler bildirilip, bir süre sonra kayıtlara geçecektir. Koronavirüs enfeksiyonu da kızamık, kızamıkçık gibi diğer virüslere bağlı görülen, ekzantem dediğimiz kızarıklıklar ve ürtiker (kurdeşen) dediğimiz lezyonlarla kendini gösterebilir.

"TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLARA BAĞLI GELİŞEN ALLERJİK DERİ DÖKÜNTÜLERİ"

Yataklı tedavi kurumlarında yatırılarak izlenen koronavirüs vakalarında tedavi sırasında ortaya çıkan deri döküntülerinde istenen dermatoloji muayenesi ile dermatologlar tarafından gerekli tedavi yapılacaktır."

"SEDEF HASTALARI ENFEKSİYONA AÇIK"

Virüse yatkın kişiler için de uyarılarda bulunan Dr. Atsü, şunları söyledi: "Virüse yatkın olduğunu bildiğimiz, ek hastalığı olan ve 65 yaş üstü bireyler dışında, bunlara bir de dermatolojik hasta grubunu eklemek istiyorum. Mesela sedef hastalığı ve bazı bağ dokusu hastalıklarımızın ağır formlarında, klasik tedaviye yanıt vermeyen vakalarda kullandığımız tedavilerimiz var. Bunlar, bağışıklık cevabını baskılayan veya değiştiren ilaçlar, dolayısıyla kullanan bireyleri enfeksiyona açık hale getiriyorlar. Bu bireylerin azami özen göstermesi gerekiyor. Daha ziyade ileri yaşta görüyoruz ama gençler de risk altında.


- Özel
Koronavirüs, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 11:54 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsü yenen profesör, immün plazma bağışçısı oldu
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye gelirse infaz düzenlemesinden yararlanacak ve cezası düşecek Şarkıcı Gülşen, cesur mini elbiseli ev pozuyla herkesi mest etti Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi Jandarma ekipleri, Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yolları toprak yığınlarıyla kapattı Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Dünya'nın dilindeki o hemşire sadece DHA'ya konuştu: oğlumu bir aydır görmüyorum
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı Koronavirüs yasaklarına uymayan Ivanka Trump'a tepki yağdı         
16:50
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti         
16:49
Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı Fotoğrafına gelen yorumlara yanıt veren Kourtney, hamileliği 'nimet' olarak yorumladı         
16:37
Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak Honda Türkiye, 20 Nisan tarihinde üretime tekrar başlayacak         
16:28
Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi         
16:26
İmamoğlu, İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti         
16:23
Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun Koronavirüs tedavisi gören Prof. Dr. Hasan Salih Sağlam'dan gençlere uyarı: Sosyal mesafeyi koruyun         
16:22
ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de geçen hafta 5 milyon 245 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:18
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik         
16:18
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti         
16:17
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı         
16:13
10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı 10 Nisan'daki görüntülerin tekrarlanmaması için İçişleri Bakanlığı bu kez erken davrandı         
16:10
Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı Model Olivia Culpo, sevgilisi NFL oyuncusu Christian McCaffrey'nin yeni sözleşmesini dans ederek kutladı         
16:09
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı         
15:54
Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz Euroleague CEO'su Bertomeu: Sezonu iptal etmemiz gerekirse iptal edeceğiz         
15:36
İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı İçişleri Bakanlığı, hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık olacak yerlerin listesini yayınladı         
15:34
Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı Yediklerini alkole çeviren de var kan ağlayan da! Dünyanın en tuhaf 5 insanı         
15:25
Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak Yaş engeline takılan Zafer Ergin, Arka Sokaklar'ın çekiminde yer almayacak         
15:21
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı         
15:20
Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan Gamze Pala'nın öldürülmesiyle ilgili ilk yorum: Takipçisi olacağız         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 18:45:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Virüsten korunmak için kullanılan dezenfektan, maske ve boneye dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]